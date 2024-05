Núñez afirma que un gran resultado del PP en las elecciones europeas servirá para “seguir trabajando” en la obligación de “desalojar al pésimo Gobierno que sufren los españoles”

miércoles 22 de mayo de 2024

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que un gran resultado del PP en las elecciones europeas servirá para “seguir trabajando” en la obligación de “desalojar al pésimo Gobierno que sufren los españoles”.



Así lo ha indicado durante su intervención en la reunión del Consejo de Gestión Política del PP de Castilla-La Mancha, en Quintanar de la Orden (Toledo), donde ha destacado que “no es lo mismo” que la política agraria la decidan socialistas y ecologistas a que la decida el PP porque “es importante negociar una buena PAC”, ya que de ello “dependerá el presente y el futuro del campo, del sector agrario y del mundo rural”.



Núñez ha afirmado que en Europa “hay que defender las particularidades de España”, haciendo ver que “la región necesita agua para regar”. “También es clave que logremos un grandísimo resultado para seguir en la tarea de echar a Sánchez del poder”.



El presidente regional del PP ha añadido que este Consejo de Gestión Política “es un órgano de interlocución” con la sociedad civil porque “esta región tiene un Gobierno que no gobierna, un Ejecutivo que no soluciona los problemas y un presidente más pendiente de no enfadar a Sánchez que de tomar las medidas que esta región necesita”.



“Estamos para que España y Castilla-La Mancha estén bien representados en Europa y eso es en lo que nos tenemos que centrar”, ha dicho.



Núñez ha destacado que la intención del PP de Castilla-La Mancha es pelear por una sanidad de excelencia, donde profesionales y usuarios estén totalmente satisfechos con los servicios que, respectivamente, presten y reciban, en un ambiente renovado y con instalaciones de vanguardia y última generación. Además, pretende impulsar un importante proyecto alternativo de dinamización económica y social de la región, ante un Gobierno con una “desidia alarmante”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha avanzado que trabajará por una Castilla-La Mancha “puntera”, plenamente inclusiva, en la que los más jóvenes quieran quedarse a trabajar porque tengan la mejor formación y las máximas oportunidades de empleo y vivienda y donde los mayores y dependientes tengan una región a su servicio.



SOLUCIONES PARA LA REGIÓN



“Y ofreceremos soluciones para una educación de excelencia, donde el profesorado, las últimas tecnologías y la formación dual sean los protagonistas. Además, plantearemos un impulso para que las vías de comunicación y las plataformas logísticas no queden en el olvido cuatro años más; revitalizaremos el turismo y apostaremos por el deporte y la cultura”, ha dicho.



Núñez ha destacado que va a trabajar por garantizar una Castilla-La Mancha de las libertades en una España plenamente constitucional, donde el derecho al empleo, la igualdad, la vivienda o la libertad de expresión sean “intocables”. Por ello, ha incidido en que este Consejo es vital porque alrededor no hay más “que desidia, inoperancia y radicalidad”.



Así, ha continuado, en la España de la inflación galopante, el acuerdo entre el PSOE, el independentismo y los pro etarras sigue su curso dejando paso un “reguero” de consecuencias “nefastas para el país”.



Núñez ha lamentado que la realidad actual muestra un Gobierno empeñado “en sacar el dinero de los bolsillos de los ciudadanos, de forma confiscatoria, para llevar a cabo políticas marcadas por el sectarismo y la falta de libertad”.



“Una actitud que no se escapa al Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que actúa de igual manera, como con el nuevo canon del agua, que es un nuevo impuesto que agrava aún más la situación de las familias y las empresas”, ha aseverado.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que Page “ha quemado los restos de credibilidad que le quedaban” cuando acudió a Ferraz a defender a Sánchez y pedirle que continuara al frente del Gobierno central, además de autorizar a sus diputados nacionales a votar a favor de la amnistía o de cualquier cuestión que Sánchez quiere aprobar.



PAGE LLEVA 9 AÑOS SIN SOLUCIONAR UN SOLO PROBLEMA DE AGUA



Núñez ha asegurado que después de 30 años de Gobierno socialista, nueve de ellos liderados por Emiliano García-Page, el líder socialista sigue “echando la culpa a los demás e inventándose guerras cuando el PP y todos los castellanomanchegos le dieron la solución”.



“Page busca culpables cuando es Sánchez el que, mes a mes, aprueba un nuevo trasvase”, por ello “no debe buscar enemigos donde no los hay”. “Y busca culpables cuando él y los gobiernos socialistas han sido incapaces de crear infraestructuras hídricas en la región para aprovechar el agua y cuando no ha dado solución a los pozos del Guadiana”.



Además, Page sigue defendiendo “a su jefe Sánchez y a los ecologistas con una decisión que hará que el agua del Tajo se vaya a Portugal, en vez de aprovecharla en Castilla-La Mancha”. “Los castellanomanchegos no pueden esperar nada de Page porque lo único que busca es mantenerse en el poder a toda costa, siguiendo a rajatabla lo que dicta Sánchez”, ha añadido.



Núñez ha aseverado que el PP “no se va a rendir” y puede garantizar “que combatiremos, desde todos los ámbitos”, este pacto de la vergüenza y la traición. “Los castellanomanchegos tienen que saber que ni nosotros, ni Castilla-La Mancha, ni España se rinden. Nunca jamás”.