El Ayuntamiento de Guadalajara premia la dedicación de sus trabajadores jubilados en la festividad de Santa Rita

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presidido el acto de entrega de estas distinciones, que ha tenido lugar en la sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo, tras la misa en honor de la patrona de la Administración Local, celebrada en el santuario de la Virgen de la Antigua.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 22 de mayo de 2024 , 19:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presidido esta mañana en la sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo, el tradicional acto de entrega de distinciones a los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara jubilados en 2023, coincidiendo con la festividad de Santa Rita, patrona de la Administración Local.



Guarinos ha felicitado a los 22 trabajadores reconocidos por sus años de antigüedad y dedicación y les ha deseado una dichosa jubilación con salud, al tiempo que ha tenido especial recordatorio con las familias de otros dos trabajadores que recibían la distinción a título póstumo.



Además, la alcaldesa ha agradecido “la profesionalidad, esfuerzo y vocación de servicio público en la administración local más cercana, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, durante tantos años, para algunos toda una vida laboral”.



Guarinos hacía extensivo este agradecimiento “a los más de 600 trabajadores municipales, pues mientras los responsables públicos somos eventuales, vosotros permanecéis y sois una parte esencial en la misión de la Administración municipal que no es otra que la de atender al ciudadano. Por eso, espero y deseo que detrás de cada una de vuestras carreras profesionales y oficios se mantenga siempre viva la vocación de servicio público, porque sois Ayuntamiento y hacéis ciudad, sin vosotros no sería posible”.



Previamente a la entrega de estas distinciones, en la que también han participado los cuatro primeros tenientes de alcalde, la Corporación municipal y trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara han asistido a la tradicional misa en el Santuario de la Virgen de la Antigua, donde por primera vez en esta ocasión, a los pies de la patrona de la ciudad desde su espacio privilegiado en el retablo, también estaba la imagen de Santa Rita, patrona de la Administración Local, trasladada ex profeso desde la iglesia de Santiago.



Esta es la relación de funcionarios y trabajadores distinguidos:



• Emblema de oro con el escudo de la ciudad:



María del Carmen Sanz Tauste, ADMINISTRATIVO ADJUNTO



María Azucena Legido Esteban, POLICIA LOCAL



María Eugenia Andrés Martínez, POLICIA LOCAL



Victorina Heras Monje, ECONOMISTA



Elena Nieto Rodríguez, SOCIÓLOGA



Francisco Javier Valero Nuevo, AUXILIAR ADMINISTRATIVO



María Jesús Lázaro Silgado, ADMINISTRATIVO



Jorge López López, INSPECTOR DE POLICÍA



Alicia Catalán Pajas, POLICÍA LOCAL



Iluminada Aparicio Hernández, TRABAJADORA SOCIAL



Luis Ortiz Fernández, MONITOR DE GUITARRA



Enrique Rubio Martínez, AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Juan José Serrano Bris, COORDINADOR



• Emblema de plata con el escudo de la ciudad:



José Cuadrado de la Cruz, OFICIAL CARPINTERO



María del Carmen García Resco, A.T.S.



• Placa conmemorativa:



Avelina Rubio Martínez, AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Cecilio Vicente Correa, AYUDANTE DE OBRAS



Manuel Gutiérrez Alba, OPERARIO DE DEPORTES



Antonio Algaba Ramiro, POLICIA LOCAL



Inmaculada Beatriz Olmeda Miguel, MONITORA S.O.S



Alfredo Ostate Yebra, POLICÍA LOCAL



Además, recibían diploma Juan Saenz de Navarrete La Orden, TÉCNICO NUEVAS TECNOLOGÍAS y a título póstumo Luís Miguel Retuerta Salgado, PEÓN SERVICIOS y Rafael Zapatero Sainz, OFICIAL JARDINES.