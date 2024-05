El Foro de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara organizado por CEOE-CEPYME se hace mayor de edad convertido en un espacio de aprendizaje y debate

Las relaciones laborales, la inteligencia artificial, el talento y la colaboración, han sido los temas tratados por los ponentes, ante los cerca de 200 asistentes

martes 21 de mayo de 2024 , 18:12h

CEOE-CEPYME Guadalajara ha celebrado su 18º Foro de Recursos Humanos que, en su mayoría de edad se han convertido en un espacio de aprendizaje y debate y, prueba de ello han sido los dos centenares los directores de Recursos Humanos, directores generales, responsables de áreas funcionales de RRHH, así como consultores y profesionales, los que se han acercado hasta el Hotel Guadalajara Conference Center Affiliated by Meliá a escuchar las ponencias, compartir experiencias y aprender de ponentes y compañeros en un ámbito como es el de la selección y gestión del capital humano, área fundamental para el crecimiento de las empresas y, por tanto, de la sociedad, ya que los verdaderos generadores de empleo y riqueza, son los empresarios y autónomos.



La bienvenida a la jornada ha sido por parte de María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, quien hizo referencia a la importancia de los recursos humanos en las empresas, un elemento fundamental de gestión, recordando que los recursos humanos no son otra cosa que personas, por lo que su formación y capacitación son muy importantes.



Destacando también la labor formativa de la Patronal alcarreña con más de 300 cursos programados para este año, tanto para trabajadores, desempleados como autónomos, y llegando más de 4.000 personas formadas al año, con una formación adaptada a las necesidades del mercado laboral.



Un foro en el que, entre otras personas estuvieron presentes Silvia Diaz, directora provincial de Eurocaja Rural y Susana Blas, delegada de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara.



Un acto que, un año más, ha contado con la presencia de prestigiosos ponentes y expertos en la materia, tanto a nivel nacional como internacional.



Marisa Cruzado, socia de CVA y promotora de IA+Igual y Maite Sáenz, socia directora de ORH y promotora de IA+Igual fueron las encargadas de abrir este 18º foro de RRHH con la ponencia “IA+Igual: Alucinando con la inteligencia artificial”, las cuales empezaron mostraron que la IA no es tan autónoma como parece, pues al final esta hace lo que nosotros le decimos que haga y que, aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados de IA y que hay que usarla con cuidado, pues ha llegado para quedarse, por lo que es importante aprender a usarla para sacar el mayor rendimiento posible.



Los sesgos a la hora de utilizar la IA, la interpretación por parte de las personas o las etiquetas, fueron otros de los aspectos tratados por las ponentes, que reconocieron que la IA solo sustituirá a aquellas personas que no la entiendan.



Tras ellas, Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, bajo el título “Presente y futuro de las relaciones laborales” explicó, entre otras cosas los tres grandes desafíos del S. XXI, que son la digitalización, que la ecología afecta a todos los procesos productivos, y el reto demográfico y como este afectará a las plantillas en un futuro.



Santos habló de un modelo de mercado laboral para afrontar procesos que sean más flexibles adaptándose a los nuevos medios, como es el trabajo en remoto, con gente más joven y lograr la retención del talento. Al final, no es otra cosa, que un trabajo más estable y más adaptativo y donde la negociación colectiva cobra más protagonismo con la resolución de conflictos extra-judiciales.



La ponente hizo referencia al hecho de que cuando parece que hay estabilidad empieza un bombardeo de normas laborales que desarticulan el mercado laboral y resultan inmanejables.



Tras hacer un repaso de la actualidad laboral ha concluido dando ánimos a los empresarios, pero a la vez que aconsejaba la retención del talento para tener unas plantillas más abiertas para buscar un mejor futuro.



Orestes Wensell, director general de Talent Solutions de Manpower Group y Jesús Torres, presidente de AEDRH, fueron los siguientes intervinientes con “El talento como elemento clave en los procesos de transformación. La era de la adaptabilidad”, quienes hicieron varias reflexiones y mostraron ideas relevantes para ayudar a planificar una estrategia de talento.



Para ello hablaron de las tendencias en la era de la adaptabilidad como son los cambios demográficos, la competencia, la tecnología o la individualidad, entre otros.



El desajuste del talento, lo que buscan en la actualidad los trabajadores, como una mayor flexibilidad, crecimiento personal y profesional y conciliación o la gestión del talento en España y cómo afrontan este reto las empresas fueron otros de los temas tratados por Wensell y Torres.



Tras un breve receso, el 18º Foro de RRHH de la provincia de Guadalajara, organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara, continuó con la ponencia Colaborando que es gerundio”, de Sergio de la Calle, quien en su intervención hizo ver a los presentes como la colaboración es trabajar juntos y como la base de esta no es otra cosa que la confianza. Donde la rivalidad es un mecanismo de autodefensa y cuando cogemos a las personas como aliadas, es porque las vemos muy parecidas a nosotros.



Centrándose en la relación con las empresas, ha comentado como en todas las organizaciones hay tensiones, lo que hay que ver es el equipo con el que se cuenta y las causas que provocan estas tensiones que, en la gran mayoría de las ocasiones, están causadas por la falta de colaboración. Por lo que aquí, es muy importante la comunicación y hacer que las empresas sean como sistemas orgánicos que se tienen que mantener y esto, como ha concluido el ponente se hace con los tres ingredientes de la colaboración que son la coordinación, la comunicación y la confianza.



De la Calle, fue el encargado de cerrar este 18º foro de RRHH de la provincia de Guadalajara que ha estado organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara y que contó con el patrocinio de la Diputación Provincial de Guadalajara, y la colaboración de BASF Española, Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Eurocaja Rural y SegurSalud.