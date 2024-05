Segundo fin de semana de fiestas, pregón y día de la Virgen del perpetuo Socorro en Fuentenovilla

El pasado, correspondiente a los días 5 y 6 de mayo, las fiestas se dedicaron a los niños y a recordar el deporte de la pelota a mano, con dos partidos de exhibición.

lunes 13 de mayo de 2024 , 11:15h

Con un mayo de 26 metros, plantado en la Plaza del Corralón de Fuentenovilla, cuando abril se hacía mayo, a la espalda de la Iglesia de la Asunción de Fuentenovilla, ya en el primer fin de semana de mayo, los días 4 y 5, comenzaban los actos de las fiestas que la villa alcarreña dedica a San Isidro Labrador y a la Virgen del Perpetuo Socorro, ambos patronos de Fuentenovilla.



El programa comenzaba con las actividades del parque infantil, para los más pequeños, y también las deportivas, con el torneo de pádel de peñas, intensísimo y aprovechando las magníficas instalaciones con las que cuenta la localidad para ello, y con todo un clásico, los partidos de exhibición de pelota a mano.



En el primero, se enfrentaron cuatro chavales: Pocholo y Viñaras, de colorado, ganaron, a los de azul: Alfredo y Diego, por 25 tantos a 18. En el segundo, ya con jugadores profesionales, se imponían azules, Iribarren y Oliden, a colorados, Labaka y Markaida, por 22 a 25 tantos. Como cada año, los pelotaris, venidos del norte de España, se sorprendían de que haya tan tremenda afición a la pelota, en el centro. Y es que nadie en Fuentenovilla olvida al equipo de pelota a mano que representó a la localidad en los mejores frontones de España en los años ochenta. Los dos partidos los patrocinó la empresa Ignis.



La tarde de ayer del sábado, fue la del pregón de fiestas. Monserrat Rivas, alcaldesa de Fuentenovilla, y senadora de España, saludaba en primer lugar al gentío acumulado a la vera de La Picota. Rivas dio las gracias a todos los empadronados en Fuentenovilla, “no sólo por creer en el medio rural, como hacemos todos los que tenemos algo que ver con Fuentenovilla, sino por vivir en él, algo que no siempre es fácil”. La alcaldesa subrayó públicamente que “gracias a ellos, nuestra Escuela Infantil se mantiene abierta, nuestro Ayuntamiento presta servicio y nuestro colegio escucha los juegos y carreras de los niños a diario”, al tiempo que animó a la multitud de jóvenes presentes en la Plaza Mayor “a que os plantéis el futuro en el pueblo, en Fuentenovilla, el lugar que, para mí, y seguro que para todos los que estáis aquí, es el mejor del mundo”.



La pregonera de este año ha sido la joven deportista Mónica Cámara, jugadora de la selección española de balonmano playa. La pivote alcarreña, oriunda de Fuentenovilla, juega en el equipo nacional desde el año 2018, cuando fue elegida por primera vez para participar en el Mundial de esta disciplina que se disputó en Rusia. En 2019 jugó el campeonato de Europa en Polonia. Y, en 2021, conseguía la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Bulgaria, entre otros muchos logros deportivos.



La pregonera destacó que lo más importante de Fuentenovilla es, sin duda, su gente. “Da igual los años de diferencia que te lleves; da igual la vida que lleves fuera del pueblo; da igual los ideales que tengas; da igual todo, porque cuando vienes al pueblo, todo eso se olvida y todo el mundo se alegra de tus logros y se entristece con tus tropiezos”, señaló. Por todo ello, dio las gracias a los vecinos del pueblo. “El cariño y el apoyo que he sentido en cada campeonato en el que he participado, me hacía estar más orgullosa aun si cabe de mi pueblo”, señaló. Para finalizar, la deportista dedicó unos versos, escritos por ella misma, a todas las peñas, en los que incluyó sus nombres: A tomar por culo, El Despiste, El truco, La Sede, Los Otros, Sociedad Limitada, Cacique, El Desakato, El Cacique, Los Kolgaos y Kanakas.



Después del pregón, se hacía un homenaje, regalando un reloj a los dos vecinos más mayores del pueblo, que este año son Juan de Lara Cano y Esperanza Rivas Encinas, matrimonio. El reloj se lo entregó, con un cariño infinito, el concejal del Ayuntamiento de Fuentenovilla, y vecino de ambos, Julio Baeza.



El acto del pregón terminaba con la visita institucional a las peñas, acompañada musicalmente por la Charanga “El puntillo” de Mondéjar. Numerosos representantes institucionales de localidades vecinas y hermanas, y también personalidades provinciales y regionales, han querido acompañar al gobierno municipal de Fuentenovilla y a los fuentenovilleros en el comienzo de sus fiestas patronales que se prolongarán hasta el próximo día 19 de mayo, con un último fin de semana, dedicado a los toros.



La jornada del sábado terminaba con la ofrenda floral a los patronos de Fuentenovilla, la Virgen del Perpetuo Socorro y San Isidro Labrador, y con la actuación de la gran orquesta Estrella Central.



Ayer domingo, Fuentenovilla honraba a la Virgen del Perpetuo Socorro, con misa por la mañana, y con la procesión por las calles del pueblo, engalanada por la Banda de Música de Fuentenovilla, por la tarde. Como es la costumbre, la Virgen recorría las calles de la villa alcarreña, a hombros de sus fieles, y precedida por el sonido de la Banda. A lo largo del recorrido, se paraba en diferentes casas de vecinos, que habían ofrecido a la patrona de Fuentenovilla la interpretación de motetes. Ya en la Plaza Mayor, las familias que lo desearon dieron las tradicionales vueltas a la talla, con La Picota como centro, antes de que la talla entrase de vuelta en la Iglesia, mientras sonaba el himno nacional. Para terminar la procesión, sonaba la Salve.



Y en una preciosa tarde-noche de domingo, los fuentenovilleros compartieron amistad y celebración en el quiosco, recién abierto, en la Plaza Mayor.