Ochenta mil personas claman en Madrid contra la AMINSTÍA y CORRUPCIÓN de Sánchez

domingo 26 de mayo de 2024 , 13:37h

Miles de personas con banderas de España y de la UE han secundado la quinta movilización del PP de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ley de amnistía de nuevo como eje central de la protesta, dado que su aprobación definitiva está previsto dentro de cuatro días en el Pleno del Congreso. El PP cifra en cerca de 80.000 personas los asistentes.



Los asistentes a este acto del PP, en plena campaña electoral de las europeas, han portado pancartas en las que se leía 'España contra la amnistía y corrupción. Dimisión ya'; 'Sánchez fuera del partido. Sánchez traidor y mentiroso'; o 'Rata vende patria';



Pese a los más de 30 grados al sol que marcaba el termómetro en Madrid, miles de personas se han acercado a la Puerta de Alcalá, donde el DJ Pulpo --habitual en los actos electorales del PP-- ha animado con su música y ha pedido a los congregados levantar las banderas en este acto ante el "nuevo atropello de Pedro Sánchez".



Todos los 'barones' de PP han secundado la movilización, salvo la extremeña María Guardiola, que sigue recuperándose tras su ingreso hospitalario. También se han acercado muchos cargos territoriales, después de que el PP haya fletado autobuses desde algunas provincias para llenar la Puerta de Alcalá.



Además, se han sumado los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los miembros de la candidatura europea, que han posado ante los medios a los pies del escenario situado en la Puerta de Alcalá.



Ayuso pide responder al “totalitarismo” de Sánchez en las urnas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparó al Gobierno de Pedro Sánchez con el régimen venezolano y pidió una movilización masiva en las elecciones europeas del próximo 9 de junio para responder en las urnas al “totalitarismo” del presidente del Ejecutivo.



Ayuso arrancó cargando contra la ley de amnistía por ser “letal para España” y pidió mirar a Venezuela para ver “cuánto daño pueden hacer las políticas totalitaristas”.



En esta línea, la presidenta madrileña aseveró que “el muro” de Sánchez hará “todo lo que pueda para dividir y controlar a los tres poderes del Estado”, y volvió a lanzar otra comparación entre España y Venezuela al señalar que la líder opositora del país latino, María Corina Machado, fue “inhabilitada a lo 'sanchista'".



Almeida: Dar carpetazo a la "Sanchosfera"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 9 de junio, serán "una maravillosa oportunidad" para "dar carpetazo" a la "Sanchosfera".



"Hay que combatir contra la Sanchosfera, una forma de entender la política mediante la corrupción democrática de vender a España por siete votos. El voto del 9 de junio es la respuesta a la impunidad de un delincuente como (Carles) Puigdemont", ha asegurado este domingo durante su intervención.



El regidor ha agradecido a los miles de manifestantes que han acudido a la concentración porque "han demostrado que Madrid es icono de la convivencia, de los símbolos y de los valores constitucionales, el que detesta Sánchez".



Savater llama a poner a Sánchez "contra las cuerdas"



El filósofo e integrante de la candidatura del PP a los comicios del 9J Fernando Savater ha criticado este domingo la amnistía y ha dicho que las próximas elecciones son una opción de poner al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "contra las cuerdas".



"Yo he cambiado muchas veces de grupo político pero siempre me he basado en España y la democracia", ha subrayado Savater que ha participado en el acto organizado este domingo en Madrid por el PP.



"Un país en el que se amnistía no es un país seguro", ha añadido Savater que ha dicho que las elecciones europeas son una opción de poner a Sánchez "contra las cuerdas".