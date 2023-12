VOX exige al gobierno de Page la restauración del edificio El Laboratorio de los Ingleses en Guadalajara

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes, Iván Sánchez afirma que “es incomprensible que el ejecutivo regional permita el estado ruinoso de un edificio que es Bien de Interés Patrimonial”.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 26 de diciembre de 2023 , 19:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, Iván Sánchez, vuelve a solicitar al gobierno de García-Page que se ponga manos a la obra y no permita que un edificio histórico como es el Laboratorio de los ingleses en Guadalajara, permanezca en ruinas, abandonado, y con un serio riesgo de venirse abajo.



El portavoz de VOX en las Cortes afirma que “es una pena que el gobierno regional permita el estado calamitoso de un edificio como este tan ligado a la historia de Guadalajara” y solicita al ejecutivo de Page que actúe de una vez y ponga en marcha un plan para la conservación y restauración de El Laboratorio de los ingleses. “Si el gobierno de Page no interviene ya, existe un riesgo real de que este edificio histórico se venga abajo”.



Iván Sánchez ha recordado que hace ya varias semanas que VOX presentó una proposición no de ley sobre este asunto en las Cortes de Castilla-La Mancha, y que la única respuesta que recibieron fue: “el gobierno regional está manteniendo reuniones de asesoramiento para la conservación de inmueble”. Una respuesta que entendemos está vacía de contenido, y que semanas después de haberla recibido, no se ha realizado ninguna acción para la conservación y restauración de un edificio del S.XVIII que necesita con urgencia una rehabilitación integral.



Desde VOX entendemos que el gobierno de Page está haciendo dejación de funciones atribuidas por el Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Además de estar incumplimiento la referida legislación regional.



Por todo ello, instamos al gobierno regional a que cumpla con la legislación regional en materia de patrimonio cultural, y que dote al Laboratorio de los Ingleses una asignación presupuestaria para su mantenimiento y conservación.



En VOX no entendemos que un edificio como el Laboratorio de los ingleses, declarado Bien de Interés Patrimonial por el Gobierno de Page en 2016, se encuentre abandonado y en un estado ruinoso, y que el gobierno regional no haya hecho ninguna actuación para conservar y rehabilitar un edificio histórico muy importante para la provincia de Guadalajara que sufre un grave riesgo de venirse abajo.



VOX ya presentó hace semanas una proposición no de ley exigiendo al gobierno que actuase tal y como marca la legislación regional para los bienes de interés patrimonial, pero a día de hoy no se ha puesto en marcha ninguna actuación al respecto.



Por lo que instamos al gobierno regional a que se ponga de una vez por todas manos a la obra, e invierta en conservar y rehabilitar este inmueble del siglo 18 que es patrimonio de todos los castellanomanchegos.