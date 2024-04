Composición realizada por el sindicato STAS de Castilla-La Mancha

Page usa el 50% del presupuesto de Castilla La Mancha en pagar nóminas y gastos corrientes

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 21 de abril de 2024 , 10:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ya lo dijo en su día el coordinador de Podemos en Castilla La Mancha, Jose Luis Gascón : “Es indecente la creación de 21 nuevos puestos de confianza por valor de un millón de euros para blindar a personas que se quedaron sin cargos en las elecciones de mayo”.



Desde la formación morada han trasladado “todo nuestro apoyo a STAS por denunciar el gasto de un millón de euros en puestos de confianza en el gobierno de Page y a UGT por recordar la realidad de hospitales de Castilla-La Mancha, como el de Toledo, donde varias plantillas, como las de matronas, fisioterapeutas y trabajadores sociales llevan sin aumentar su personal desde hace diez años”.



Y es que el PSOE de Castilla La Mancha cada vez se va pareciendo más a una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) que a un partido político. El presidente regional de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, una vez obtenida la mayoría absoluta en los últimos comicios regionales, no para de pagar favores y colocar a sus amiguetes en los distintos puestos y cargos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.



Sin rubor alguno y en apenas 5 minutos, lo primero que hizo el socialista Page al tomar posesión de su cargo, fue asegurarse su permanencia en el puesto, anulando la limitación de dos períodos legislativos, y subir el sueldo de todos los consejeros y diputados regionales, con dos...quien dijo miedo, más vale una vez colorado que ciento amarillo,...lo primero asegurarnos nosotros el jornalillo,...después ya iremos colocando a los amiguetes en la mastodóntica administración regional que supone la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.



Tal y como publica este domingo el digital VOZPOPULI, la ‘bola de nieve’ del gasto en personal público alcanzó en 2023 otro nuevo récord. En las autonomías superó por primera vez la barrera histórica de los 100.000 millones de euros (101.601 millones exactamente). Según la liquidación presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, el coste de las nóminas regionales creció un 5,9% respecto al año anterior, lo que supuso un aumento de más de 5.700 millones.



De cada 100 euros que el sector público dedica en su conjunto a nóminas, 62 corresponden a las regiones, que tienen transferidas las políticas de sanidad y educación con un elevado número de efectivos. Más de 60% de este gasto corresponde a estos sectores. Sin embargo, es en los servicios generales (aparato burocrático) dónde se está produciendo un mayor incremento de la contratación y de gasto.



Por tanto, el gasto público total dedicado a nóminas el año pasado (la liquidación acaba de realizarse) alcanzó el récord de 163.376 millones con un aumento del 5,5% (casi 8.500 millones más) y una plantilla total de 3,6 millones de personas con sueldos no competitivos en muchos casos respecto al sector privado y con mayores deslizamientos salariales como, por ejemplo, la remuneración por antigüedad (en el sector privado casi se ha extinguido el complemento).



Esos 101.000 millones de presupuesto en personal de las CCAA suponen el 41% de su gasto no financiero (llega al 45% en el caso del coste corriente), y representa el 43% de sus recursos también no financieros (alcanza el 46% de los ingresos corrientes). Es, además, el doble del dinero destinado a pagar nóminas que en 2004 y es también cinco veces superior al que se registraba en 1995 (último dato de la serie estadística) cuando las regiones dedicaban poco más de 19.000 millones.



Se ha convertido en la partida más importante de las Administraciones regionales. Triplica el gasto destinado a trasferencias sociales dedicadas al gasto en conciertos educativos, farmacia o asistencia sanitaria) y es, por ejemplo, cinco veces superior a los recursos destinados a la inversión pública. Las autonomías se han convertido en una maquinaria de los partidos para crear empleos y gasto sobre el que nunca se actúa ni se realiza reforma alguna y son además el refugio de muchos ‘afines’ cuando el ajuste por las crisis se ceba en el sector privado.



Según publica VOZPOPULI, de las 17 regiones, 11 superan esa media de gasto del 41% destinado a personal. Por ejemplo, Castilla La Mancha destina el 50% de su presupuesto (llega al 55% de los gastos corrientes); Aragón se sitúa cerca del 49%; Andalucía, Extremadura y Murcia superan el 47%; Asturias y el País Vasco alcanzan el 46%; La Rioja está por encina del 45%; Cantabria, Castilla y León se encuentra en el 44%; y Galicia gasta el 43% de su presupuesto en pagar nóminas. Por su parte, Madrid (con un 33% de su gasto total), Navarra y Baleares (34%), Canarias (35%), Cataluña (37%) y la Comunidad Valenciana (38%) son las regiones que registran un menor porcentaje de su liquidación en personal.