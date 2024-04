El PP volverá a pedir en las Cortes la transformación del consultorio de Alovera en un Centro de Salud

miércoles 17 de abril de 2024 , 14:02h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este miércoles que su grupo va a registrar una iniciativa parlamentaria, de la mano del Ayuntamiento de Alovera y de sus vecinos, para defender y argumentar que la localidad cuente con un centro de salud.



Desde Alovera, ha recordado que no es una reivindicación nueva esta del centro de salud para el municipio ya que se ha presentado en hasta tres ocasiones en los presupuestos regionales y “en tres ocasiones ha recibido la negativa de Page y el PSOE a poner el dinero necesario para convertir el consultorio médico con el que cuenta Alovera en un centro de salud con los servicios que implica”.



Según explica el partido, la iniciativa pedirá la transformación de este consultorio en un centro de salud para que cuente con los servicios que merecen los vecinos de la localidad ya que se trata de un municipio en claro crecimiento y con una alta vinculación a Madrid, por lo que está recibiendo un impulso importante y debe adaptarse.



Núñez se ha comprometido a la presentación de esa iniciativa parlamentaria que, con el fin de que el PSOE pueda aprobarla y que se incluya en los próximos presupuestos generales, “esté libre de todo componente político y solo refleje la necesidad de que se mejoren los servicios y la salud de los aloveranos”.



JUNTA FALSEA LAS LISTAS

Paco Núñez ha hecho referencia a la realidad de la sanidad de Castilla-La Mancha, denunciando que la Atención Primaria necesita de un refuerzo urgente.



Además, el presidente del PP en la región ha mostrado su intención de “pelear intensamente” para que los sanitarios recuperen la carrera profesional, ya que tras nueve años de gobierno de Page no se ha recuperado, y es urgente que los sanitarios vean recompensado su servicio.



Núñez ha comparado esta situación con la de la vecina Comunidad de Madrid, donde se está incrementando hasta en 500 euros los salarios de los sanitarios para cubrir ciertas plazas, mientras aquí no se reconoce la carrera profesional.



Núñez ha concluido lamentando que la sanidad regional adolezca de gestión y esta sea mala o muy mala, algo que deja claro ejemplos como el del consultorio médico de Alovera, que no es único en la región, ya que se repite en otros muchos lugares.