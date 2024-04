El gobierno de Pioz reconoce la instalación irregular de un gimnasio en dependencias municipales, tras los requerimientos del PP

El portavoz del Grupo Popular, José Luis Sánchez, lamenta que “hasta que no se ha redactado un informe técnico dando la razón al PP, el alcalde y su gobierno no han asumido su gestión irregular; como ocurrió con el parque de La Galiana que tuvo que ser cerrado”

lunes 08 de abril de 2024 , 13:56h

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pioz, formado por el PSOE y los dos concejales tránsfugas de Vox, ha reconocido mediante escrito de contestación a los concejales del Partido Popular que instaló un gimnasio en dependencias de la piscina municipal de manera irregular sin seguir los procedimientos legales que rigen la apertura de esta instalación.



El portavoz del Grupo Popular, José Luis Sánchez, alertó hace ya varias semanas al gobierno municipal que la instalación del gimnasio se había realizado de manera irregular y que urgía regularizarlo toda vez que se trata además de una instalación para uso de los vecinos que no contaba con el beneplácito de los técnicos del Ayuntamiento y no había seguido el procedimiento legal. Así el gobierno formado por el PSOE y los tránsfugas de Vox han remitido una contestación en la que indican que “debido a su insistencia con este tema, hemos solicitado a los técnicos municipales para que inicien el proceso administrativo que corresponda para proceder a su regularización, ya que se ha comprobado y hemos constatado que esta actividad no está regularizada desde que comenzó su actividad en la anterior ubicación”.



Esta contestación se basa en un informe que los servicios técnicos del Ayuntamiento de Pioz han elaborado merced a la solicitud de información acerca de este gimnasio por parte de los concejales del Partido Popular.



De esta forma, el técnico municipal concluye que “en el caso de uso privativo, se debe autorizar por concesión administrativa, debiendo ser tramitada acorde a los preceptos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, debiendo licitar en concurrencia público el servicio acorde a los Pliegos de la concesión redactados a tal efecto, en los que se regulará todo el régimen de condiciones de la ocupación, responsables, imposición de tasas o precios públicos, condiciones del servicio que se presta, etc…”.



Además, añade que “En el caso que nos ocupa, la instalación del gimnasio, si bien dispone de elementos desmontables, el contenedor no puede ser retirado sin ayuda de elementos mecánicos y medios de elevación, por lo que su carácter de permanencia es evidente, a pesar de que se trata de una construcción prefabricada, necesitando en estos casos; título habilitante como concesión administrativa”.



Incompetencia manifiesta del gobierno de Pioz



El portavoz del PP en el Ayuntamiento ha lamentado “la forma de gestionar los servicios de todos que el alcalde y su equipo están llevando a cabo demostrando una incompetencia manifiesta para dirigir una institución pública”. “El alcalde, Manuel Carvajal, debería saber que no puede seguir haciendo del Ayuntamiento su cortijo, y que la instalación de un nuevo servicio para los vecinos, en este caso un gimnasio, requiere de un procedimiento para tener todo regularizado y evitar males mayores”, ha indicado José Luis Sánchez, preguntándose “si realmente el gobierno municipal desconocía la forma de proceder o ha actuado adjudicando un servicio discrecionalmente sin dar oportunidad al resto de empresas a concurrir en él y beneficiando a sabiendas con dudosos fines a una sola solo por sus simpatías”. Al hilo de esto, Sánchez ha informado que la “adjudicación” de este servicio corre a cargo del número 7 de las listas del PSOE municipal.



No es la primera vez que el gobierno del PSOE y los tránsfugas de Vox tienen que ser requeridos por los técnicos municipales para que sigan los procedimientos legales a instancias del Partido Popular; ya ocurrió con el parque de La Galiana que ha sido clausurado por el riesgo que conllevaba para los vecinos

“sin que exista por el momento ninguna comunicación acerca de su apertura una vez solucionados los problemas reflejados en el informe técnico”, ha apuntado el portavoz del PP.



José Luis Sánchez ha subrayado que “los vecinos de Pioz no merecen esta forma chapucera de gobernar y de gestionar los recursos públicos que son de todos, no del alcalde y de su gobierno, que deben saber que no pueden decidir a su antojo quién gestiona un servicio o a quién se concede una concesión”.



Por ello, desde el Grupo Popular, añade, “seguiremos vigilantes y denunciando todo aquello que no esté ajustado a derecho, lamentando que la forma de gestionar de este gobierno sea a golpe de denuncia del PP para que el alcalde recule y rectifique lo que debería saber que no procede desde su máxima responsabilidad como alcalde de Pioz”.