El alcalde de Madrid se casa este sábado : "Nunca he estado tan nervioso en toda mi vida, aunque tampoco tan feliz".

jueves 04 de abril de 2024 , 14:29h

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, aseguró este jueves que está "muy tranquilo" con "su ausencia a lo largo de las dos próximas semanas", con motivo de su luna de miel, que le llevará a delegar durante diez días el mando de la ciudad en la vicealcaldesa, Inma Sanz.



"En este Ayuntamiento hay un equipazo, se lo puedo garantizar a los madrileños". Así se expresó Almeida en rueda de prensa, tras presidir su última Junta de Gobierno antes de las vacaciones por el enlace nupcial.



"Hay un equipazo encabezado por la vicealcaldesa que va a hacer un trabajo magnífico y que lo único que espero es que no le haga olvidar a los madrileños al alcalde, pero estoy seguro de que lo van a hacer todos extraordinariamente bien porque son un grandísimo equipo", celebró.



Por su parte, Inma Sanz explicó que es "un extraordinario honor" ocupar "esa responsabilidad" en "la mejor ciudad del mundo", por lo que afronta la tarea con "la seguridad" de que hay "un grandísimo equipo de trabajo de toda la Junta de Gobierno" y de los "concejales de los 21 distritos" y tratará de "hacerlo lo mejor posible".



En esa línea, bromeó con que ha advertido a su familia de que en las próximas semanas no le esperen despierta porque "la agenda institucional de este Ayuntamiento es extraordinaria".



DISPOSITIVO PARA LA BODA



Con respecto al evento del sábado, que congregará a más de 600 invitados entre personalidades y allegados en el centro de Madrid, Sanz, en calidad de delegada del Área de Seguridad y Emergencias, explicó que ante la asistencia de “un número importante de autoridades”, algunas de ellas de las “más altas instituciones del Estado”, habrá “un dispositivo de seguridad” con “la idea de minimizar el impacto que pueda haber a los a los madrileños”. Añadió que el dispositivo se está cerrando, aunque no avanzó más detalles al respecto.



Finalmente, el alcalde, preguntado por su estado emocional ante la boda, aseguró que no ha estado "tan nervioso" en toda su vida, aunque "tampoco tan feliz".