Mercedes Castellanos pregonó la Semana Santa en Guadalajara con un recorrido hacia su fe y la esencia de las cofradías

sábado 23 de marzo de 2024 , 07:43h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a todo el equipo de Gobierno y otros miembros de la Corporación municipal, ha asistido hoy al pregón de la Semana Santa, organizado por la Junta de Cofradías, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, que ha sido pronunciado con brillantez y mucho sentimiento, por la periodista Mercedes Castellano en la concatedral de Santa María.



Con su voz aterciopelada, tal y como la definía acertadamente el presidente de la Junta de Cofradías, José González Vegas, la pregonera nos condujo a un viaje introspectivo de los abismos de su alma y de su fe y a la esencia más pura de la Semana Santa y de las cofradías.



Y es que con su pregón Mercedes Castellano ha rendido un homenaje, más que merecido, “a esas personas, hombres y mujeres, jóvenes, niños recién nacidos, mayores, que pasan su vida entregándose generosamente a las hermandades y cofradías de Guadalajara”, reconocía la propia pregonera.



Y así lo ha hecho, ha ido hilando testimonios de cofrades, recogidos con la maestría de su pluma periodística, y nos ha entregado una estampa de la Semana Santa vista desde dentro, desde el sentimiento íntimo de un presidente de las cofradías, un hermano mayor o un cargador, para invitar con ello a todos los presentes, “creyentes o no, a vivir la Semana Santa con esa mirada interior”, incluso desde el silencio.



“Me siento totalmente afortunada de poder decir abiertamente, y llenando mi corazón simplemente de pensarlo, que soy cristiana y que lo considero tal honor y tal suerte, que me gustaría poder transmitir, aunque solo sea un poquito de este sentimiento, de la pasa y serenidad que me confiere”.



“En la Semana Santa se compagina el sentimiento tristeza con el de alegría, por el recuentro de una madre con su hijo”, pregonaba Castellanos, con un momento emocionado, recordando a su propia madre, y a las madres que pierden un hijo.



Por último, Castellanos ha recordado que la Semana Santa de Guadalajara es fiesta de interés turístico regional, “y una oportunidad única que tenemos para mostrar nuestro rico patrimonio espiritual”.



Tras un largo aplauso de todo el público que abarrotaba el templo de Santa María, donde se contaba con nutrida presencia de autoridades, civiles, militares y eclesiásticas, Mercedes Castellano ha acabado este particular peregrinaje emocional, sumándose al coro de Santa María, para entonar el himno de Pange Lingua de Santo Tomás de Aquino.



De la mano del presidente de las cofradías, José González, el obispo Julián Ruiz y la alcaldesa Ana Guarinos, la pregonera recibía ese cuadro de recuerdo con todas las medallas de las cofradías de Guadalajara.



La ceremonia terminaba con un magnífico concierto de música sacra con el grupo de cámara Ad Libitum.