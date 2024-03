MANIFIESTO 1ª FIESTA DE LA RESINA 16.03.24 COBETA

domingo 17 de marzo de 2024 , 17:21h

En la lucha contra el cambio climático, reduciendo el uso de combustibles fósiles.

Limpia y protege nuestros montes de incendios forestales.

Llenan nuestros pueblos luchando contra la despoblación y desarrollando actividades económicas que fijan nuevos vecinos.

Muchas gracias a todos por asistir a la 1ª Fiesta de la Resina de Guadalajara, aquí en Cobeta.Gracias a las autoridades, industriales, vecinos y compañeros.Nosotros no tenemos tractores, pero al igual que agricultores y ganaderos sufrimos los mismos problemas que todos los productores primarios de este país, con una gran diferencia:Ni ayudas que amortigüen la situación extrema que estamos viviendo.Esto quiere decir que estamos totalmente desprotegidos ante los mercados internacionales, las grandes fluctuaciones de precio, competencia insalvable con productores internacionales y ante una industria que fija precios en función de sus objetivos económicos y que, casualmente varían un céntimo arriba o abajo entre todas las fábricas nacionales. Estas son las reglas del juego.La labor del resinero contribuye:Este año el precio por kilo de resina es un 20% menos que el año pasado y un 60% menos que el anterior, y lo único que soporta esta bajada de precios son nuestras costillas, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo.Este año 2024, un 20% de compañeros de la provincia han abandonado la actividad vaciando nuestros pueblos, y parece que no pasa nada…Llevamos 7 años desde la recuperación de este trabajo en la provincia, reunión tras reunión con la administración e industria que son conocedores de nuestros problemas. La situación no ha cambiado.Solo pedimos lo mismo que el resto de los compañeros del sector primario, además de transparencia de la industria y ayudas estructurales que permitan la subsistencia de este sector ambiental y socialmente necesario.Aprovechamos que hoy estáis aquí para reclamar unas condiciones dignas para nuestro sector.Acto simbólico de quema de resina