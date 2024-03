El Congreso de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para prohibir TikTok

domingo 17 de marzo de 2024 , 13:19h

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado en la tarde de este miércoles un proyecto de ley que puede prohibir TikTok en Estados Unidos si esta red social no se desprende de su propiedad china.



El proyecto fue aprobado por 352 votos a favor y 65 en contra -de los que 15 votos fueron republicanos y 50 demócratas- y ahora deberá tener el visto bueno del Senado y ser ratificado por el presidente Joe Biden, quien ha dicho que firmaría esa ley.



La propuesta ya fue ratificada por unanimidad -50 votos a favor y ninguno en contra- el pasado jueves por el comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes y, de ser aprobada finalmente por las dos cámaras y el Gobierno, daría 180 días a la china ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, para vender la aplicación.



En este sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, instó en un comunicado al Senado a aprobar el proyecto para que el presidente estadounidense pueda firmarlo y convertirlo en ley, pero el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, no indicó si permitirá que la Cámara Alta proceda con un voto en el pleno.



Estados Unidos persigue la influencia china de TikTok

Este proyecto de ley sobre TikTok -plataforma que cuenta con 170 millones de usuarios en EEUU- fue introducido por el congresista republicano Mike Gallagher y el demócrata Raja Krishnamoorthi, quienes aseguraron en un comunicado que "mientras TikTok sea propiedad de ByteDance, controlada por el Partido Comunista de China, presenta una grave amenaza para la seguridad nacional estadounidense".



El expresidente Donald Trump (2017-2021) intentó prohibir TikTok aludiendo al mismo motivo de la "amenaza para la seguridad nacional", aunque la medida terminó en los tribunales y fue anulada por el ahora presidente, Joe Biden, sin que entrase en vigor.



Durante ese periodo de tiempo ByteDance estuvo negociando con Microsoft para vender parte de la compañía.



Trump se opone ahora a la prohibición de TikTok, mientras que la Casa Blanca ha apoyado la iniciativa legal para asegurar que los datos recopilados por la red social en EEUU no acaban en manos de China, algo que ByteDance ha negado que tenga lugar.