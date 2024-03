El PP denuncia a Sánchez en la Oficina de Conflictos de Intereses por los "vínculos" de su mujer con Air Europa

miércoles 13 de marzo de 2024 , 18:45h

El PP denunciará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Oficina de Conflictos de Intereses por no ausentarse de los Consejos de Ministros que decidieron el rescate de Air Europa, al entender que esta empresa "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez".



Fuentes del Partido Popular han anunciado que registrarán esta denuncia mañana y consideran que el jefe del Ejecutivo debió ausentarse de las deliberaciones y votaciones del Consejo respecto a una empresa "vinculada" con su mujer y que "también tenía en nómina a Víctor Aldama", el supuesto comisionista del caso Koldo.



El presidente del Gobierno participó en la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el rescate de Air Europa con una inyección de 475 millones de euros públicos. Lo hizo a pesar de la estrecha vinculación que mantenía en ese momento la aerolínea con su mujer, Begoña Gómez. La compañía estaba patrocinando actividades de Begoña Gómez como directora del Instituto de Empresa (IE) Africa Center.



La Ley que regula los conflictos de intereses exige a los miembros del Gobierno abstenerse en aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus "cónyuges" y prevé sanciones que pueden llegar a la separación del cargo.



"Sánchez debió ausentarse de las deliberaciones y votaciones del Consejo de Ministros en virtud a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado", han agregado fuentes del PP.



Begoña Gómez visitó dos veces Air Europa en secreto en 2020, en plena negociación de su rescate. Es lo que publica el Confidencial. Se trata de dos encuentros privados con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, la empresa propietaria de la compañía aérea. Lo encuentro tuvieron lugar en la sede del holding en Pozuelo de Alarcón.



Entre ambas citas el Gobierno creó un fondo de 10.000 millones de euros que acabó usando para rescatar a Air Europa con una inyección de 475 millones de euros.



El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado este martes que su partido quiere conocer qué hay detrás de los contactos de la mujer de Sánchez con Globalia porque "huele mal". De hecho, alertó en Onda Cero que podrían estar ante un presunto conflicto de intereses.



"Si como parece no se ausentó sino que votó a favor de los distintos créditos y préstamos en cuantías superiores a 700 millones de euros en favor de una compañía que tenía un contrato de forma directa o indirecta para financiar alguna actividad de la mujer del presidente, entendemos que podemos estar ante un supuesto conflicto de intereses que está, por cierto, tipificado en nuestro ordenamiento jurídico y que daría lugar a un procedimiento cuando menos administrativo y, en su caso, judicial", avisó Feijóo.



"Air Europa financió la cátedra universitaria de Gómez"

Según los 'populares', "está acreditado que Air Europa financió la cátedra universitaria de la pareja del presidente del Gobierno desde apenas un mes después de que Pedro Sánchez llegara al Palacio de la Moncloa, pese a que ella no tiene titulación universitaria superior homologada".



Además, el PP asegura que "está probada su relación directa con los principales responsables de la compañía". "De hecho, a la sede de la aerolínea también se desplazó durante los días del rescate por parte del Consejo de Ministros, según los medios de comunicación, la propia Begoña Gómez", han añadido fuentes 'populares'.



"El PP llegará hasta el final"

Desde el PP han recriminado a Sánchez que en los últimos días haya tenido la posibilidad de explicar este asunto con detalle voluntariamente pero no lo haya hecho. "El Partido Popular llegará hasta el final para esclarecer el papel del presidente, de su Gobierno, de su partido y también de su entorno personal", han avisado desde el equipo de Feijóo.



"La citada compañía aérea no sólo financió la cátedra de la mujer del presidente. También tenía en nómina a Víctor de Aldama, detenido hace dos semanas por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, para que cobrara una deuda de Venezuela; y con el que también se había reunido la mujer del presidente", han añadido las citadas fuentes.



Además, han recordado que Victor Aldama, presidente del Zamora CF, "estuvo en Barajas junto con miembros del Gobierno la noche de la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela", Delcy Rodríguez, en enero de 2020, "y días después, en la sede de la compañía".



Reabrir el caso Delcy

Por todo ello, el PP ha prometido actuar "con total contundencia en el esclarecimiento del 'caso Delcy', en lo referido a la trama corrupta por la compra de mascarillas en administraciones del PSOE, en el rescate de la aerolínea, y en el papel que en todo ello hayan podido jugar el presidente, sus ministros, los cargos socialistas y la propia esposa de Pedro Sánchez", han concluido las mismas fuentes.



El líder del PP ya anunció este martes que el PP pediría reabrir el 'caso Delcy' relativo a ese viaje que realizó la vicepresidenta de Venezuela a Barajas el 20 de enero de 2020 --un asunto archivado por el juez al considerar que la 'número dos' de Nicolás Maduro no pisó suelo español--, alegando que hay una "relación directa" entre la compra de mascarillas, las maletas y el rescate de la aerolínea Air Europa.