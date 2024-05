El PP de Pioz logra posicionar al Ayuntamiento en contra del canon del agua, pese a las abstenciones de PSOE y Podemos

La concejala del Grupo Popular, Marta Carreras, muestra su satisfacción por conseguir que el Pleno apruebe la moción contra el impuesto de Page, pero pide “valentía” al alcalde socialista “para no ponerse de perfil cuando hay que defender los intereses de sus vecinos”

martes 14 de mayo de 2024 , 13:12h

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Pioz ha conseguido que el consistorio, gobernado por el Partido Socialista y los dos tránsfugas de Vox, se posicione en contra del canon que ha impuesto Page.



Ha sido en el pleno ordinario de este mes a través de una moción presentada y defendida por la concejala popular Marta Carreras, que ha salido adelante a pesar de que ni el alcalde socialista ni sus concejales han votado a favor de la propuesta del PP, y se han abstenido. Aún así, desde el PP de Pioz, sus concejales han mostrado su satisfacción por lograr que el Ayuntamiento rechace el canon del agua, “que no es sino un impuesto más, con afán recaudatorio, aprobado por el Gobierno regional de Emiliano García-Page. “No estamos a favor de que se grave más a los ayuntamientos, que con esta nueva carga tributaria van a tener que pagar no solo los consumos municipales, sino también por la pérdida de agua en las redes y el incremento del precio de los consumos municipales de parques, jardines y otros servicios como instalaciones deportivas”, ha explicado la concejala popular lamentando que este coste “tendrá que ser repercutido a los vecinos”.



Además, la edil del Grupo Popular ha criticado que se vaya a cobrar de forma indiscriminada a todos los ciudadanos, “con independencia de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es quien lo impone y lo va a cobrar, abastezca o no, y depure o no sus aguas”.



Por todo ello, Marta Carreras ha pedido “valentía” al gobierno de Pioz para defender los intereses de sus vecinos “cuando hay que defenderlos, como en situaciones como esta, y no se ponga de perfil”.



La moción del Partido Popular pedía solicitar a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla- La Mancha que lleven a cabo cuantas medidas sean oportunas para proceder a la derogación definitiva del llamado canon medioambiental (DMA), mediante las oportunas iniciativas legislativas. Del mismo modo, en los acuerdos que se han aprobado se incluye solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha la retirada del proyecto de Ley de Acompañamiento a la ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, de todos aquellos preceptos que restablecen o imponen de nuevo el canon medioambiental (DMA).