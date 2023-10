El PP de Guadalajara muestra su apoyo a los profesores y censura la “actitud dictatorial” de la inspectora jefe que pide nombre y apellidos a aquellos que se opongan al ‘Cuaderno de evaluación’

El diputado regional por Guadalajara, Nacho Redondo, ha asegurado que esta actitud ha recibido el rechazo unánime de los sindicatos y de la gran mayoría de docentes que denuncian tanto las formas como el fondo y exigen una rectificación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 18 de octubre de 2023 , 13:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El diputado regional del Partido Popular por Guadalajara, Nacho Redondo, ha querido mostrar su apoyo a los profesores censurando la actitud de la inspectora jefe de Guadalajara que envió una carta a los directores de los colegios de educación infantil y primaria en la que bajo el asunto de “Cuaderno de evaluación” hace mención a la Resolución de 14/0672023 por la que se dictan instrucciones para el curso sobre este asunto.



En la misma se “aconseja” el uso de este cuaderno y se recalca que “si no se hace uso del cuaderno de evaluación con la PGA (Programación General Anual) deberán remitirse las programaciones didácticas” indicando los informes a adjuntar tanto en educación infantil como en primaria. Pero la “sorpresa” viene, tal y como ha explicado Nacho Redondo, “cuando en la misma misiva dice, textualmente, esta inspectora jefe que “para dar cumplimiento a los establecido por la Ley 40/2015, en el acta de votación del claustro deberán figurar las personas que han votado en contra del acuerdo o decisión adoptada para delimitar, en su caso, las responsabilidades que, eventualmente, se pudieran derivar”.



Esta actitud ha sido tomada por muchos de los docentes “como coacciones y ha generado un rotundo rechazo tanto a las formas como al fondo, exigiendo la rectificación de la inspectora jefe que firma la carta”.



En este sentido, las críticas han sido “unánimes” de todos los sindicatos que han reprobado esta exigencia e intimidación, a través de la Junta de Personal Docente, que ha emitido un duro comunicado. “No es de recibo el trato que han recibido los docentes por la Inspectora Jefe y debe el Sr. Consejero tomar medidas de forma urgente”, ha dicho tajante Redondo recordando a la Inspectora Jefe que la aplicación del cuaderno de evaluación es una herramienta digital que se está desarrollando por la Consejería para la programación didáctica y la evaluación del alumnado, además de que ya ha supuesto mucha controversia y un esfuerzo formativo parta todo el profesorado.



“Nosotros, desde el Partido Popular, nos sumamos a esta exigencia de rectificación e, igual que la inspectora quiere para con los docentes de Guadalajara, exigimos que se delimiten las responsabilidades de quien ha redactado esta carta y actúen en consecuencia”, ha señalado. “Pedimos al Consejero responsabilidad en el ejercicio de su cargo y que reaccione contra este tipo de actuaciones que no son procedentes. Los docentes se merecen todo el respeto del mundo y todo el reconocimiento real en el desempeño de sus funciones”, ha aseverado Redondo preguntándose “con qué intención se piden nombres y apellidos, ¿se van a tomar represalias contra las personas que han dicho que NO al Cuaderno de evaluación ejerciendo su libertad de expresión?”.



Deficiencias de organización, servicios y mantenimiento de instalaciones



Asimismo, el diputado regional del Partido Popular se ha referido al inicio del curso escolar donde se han observado, “y contrastado con docentes y familias” que “hay cosas manifiestamente mejorables”. Y es que “en algunos centros escolares se ha llamado a los profesores de las bolsas de trabajo para incorporarse al inicio del curso el mismo día de empezar o el día 11 de septiembre lo que supone una falta de organización y funcionamiento para los centros, cuando podía estar de otra manera”, ha puesto de manifiesto Redondo quien también ha incidido en “el aumento considerable de la burocracia que los docentes tienen que hacer frente como rellenar formularios o participar en planes que nada tienen que ver con la realidad de los distintos centros como está ocurriendo con los Cuadernos de Evaluación”.



Además, ha asegurado, “hay una reclamación de los propios docentes y, de manera especial de las familias, y es que faltan otro tipo de profesionales, DUES (diplomado universitario en enfermería), ATES (Auxiliar Técnico Educativo) u orientadores. Con esto, ha dicho, “también hay que decir que hay muchos colegios repartidos por la provincia de Guadalajara que no disponen de servicio de comedor cuando los alumnos tienen que dedicarle mucho tiempo a la ida y vuelta en autobús porque en sus poblaciones no hay ni colegio ni instituto”. Por esta situación, “muchos alumnos tienen que dedicar dos o más horas diarias al transporte escolar por carreteras secundarias, obligando en algunos casos a que las familias lleven a sus hijos en coche para que no estén tanto tiempo en la carretera, lo que implica dejar sus actividades profesionales de lado”, ha expuesto Redondo.



El diputado regional también ha denunciado “el estado de algunas instalaciones de nuestra provincia que es realmente lamentable” instando a los responsables a “ponerse manos a la obra para mejorar las mismas”.



También ha querido señalar “la poca atención a las familias, especialmente a las más vulnerables” recordando que “el Partido Popular solicitó al consejero en las Cortes Regionales ayudas para el inicio y desarrollo del curso y el Partido Socialista votó en contra”.



Falta de recursos materiales y humanos en el Virgen del Amparo



Por otro lado, Nacho Redondo ha puesto de manifiesto también “la falta de recursos tanto materiales como humanos en el Centro de Educación especial Virgen del Amparo donde, tal y como han denunciado públicamente se producen multitud de bajas debido a la sobrecarga de trabajo”. “En este centro de educación especial, como ocurre con otros tantos, las instalaciones no se han renovado y han quedado obsoletas”, ha dicho Redondo haciendo hincapié en que “se trata de un Centro de Educación Especial donde muchos de los alumnos tienen dificultad en sus movimientos por sus situaciones particulares a lo que esta administración no está ofreciendo la respuesta oportuna”.



Por último, ha recordado las palabras del Sr. Consejero en su intervención en las Cortes Regionales, donde hablaba de una “seña de identidad” de la inclusión educativa y la convivencia para lo que dijo que se destinaban muchos más recursos humanos, previendo 1.070 profesionales no docentes a los ya 2.600 de la red. “Pues bien, le pedimos encarecidamente que alguno de ese personal y otros recursos los destine al Virgen del Amparo”, ha finalizado.