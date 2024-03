VOX exige a Page que apoye el diseño y aplicación de un Plan Nacional del Agua que también traiga agua a Castilla-La Mancha

David Moreno: “Nuestros agricultores y ganaderos necesitan agua, infraestructuras y ayudas económicas directas, y no aumentar el gasto político”

martes 12 de marzo de 2024 , 19:45h

Los diputados del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha David Moreno e Iván Sánchez han acompañado a los agricultores y ganaderos en la manifestación que ha tenido lugar esta mañana en Toledo para defender los intereses del campo en Castilla-La Mancha.



El Presidente de VOX en las Cortes regionales ha vuelto a criticar la política agropecuaria del gobierno regional, y ha recriminado a Emiliano García-Page que “en lugar de preocuparse por aumentar el número de diputados en las Cortes y el gasto en propaganda política, debería solucionar los problemas que tiene los agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha”.



David Moreno ha recriminado al gobierno regional que no apruebe ninguna de las propuestas que VOX lleva a las Cortes y que beneficiarían a todos los agricultores y ganaderos. “El PSOE de Page ha votado en contra de aumentar las ayudas a jóvenes agricultores y de realizar infraestructuras hidráulicas, medidas que están reclamando el sector primario, pero que el gobierno regional desecha”.



El presidente de VOX ha avanzado que en el pleno del próximo jueves, su Grupo Parlamentario volverá a llevar propuestas en defensa del sector primario. En concreto ha anunciado que VOX llevará a Pleno una interpelación al Consejero de Agricultura para que apruebe una moción para priorizar la compra de productos y alimentos regionales y españoles en todos los centros dependientes de la Junta de Comunidades como son: comedores escolares, hospitales, residencias, etc. “Es una medida que Page puede aprobar este mismo jueves y que ayudaría mucho a nuestro sector agropecuario”.



En su intervención ante los medios de comunicación, David Moreno también ha anunciado que VOX ha registrado una Proposición no de Ley en la que instan al gobierno regional para que insten al gobierno de España a que diseñen y apliquen un Plan Nacional del Agua que lleve el agua de las cuencas donde hay excedente en España, a otras donde hay déficit. “Necesitamos un Plan de infraestructuras hidráulicas regional y nacional para hacer que el agua llegue a todos los rincones de España”.