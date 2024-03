Agudo reclama a Page pedir la dimisión inmediata de Armengol y de todos los cargos implicados en la trama de las mascarillas

“Nos chirría que Page no se haya pronunciado al respecto y de no pedir su dimisión, se convertirán en cómplices”

viernes 01 de marzo de 2024 , 18:46h

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha reclamado a García-Page pedir la dimisión de Armengol y de todos los cargos implicados en la trama de las mascarillas.



Así se ha referido Agudo en rueda de prensa en Toledo, donde ha subrayado que hoy los medios de comunicación se han hecho eco del escándalo que apunta a la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol, la tercera autoridad del Estado, “por presuntamente ser conocedora y colaboradora activa” de la estafa en la compra de mascarillas, durante su etapa de presidenta del Govern de Baleares.



“Se nos ponen los pelos de punta al conocer cómo presuntamente, políticos del PSOE se aprovecharon de la situación, se lucraron y se enriquecieron en el peor momento que vivieron los españoles de la pandemia, mientras muchos españoles morían”.



Según las últimas informaciones, Armengol aceptó y pagó material defectuoso aún sabiendo que las mascarillas no protegían a los ciudadanos del COVID y estaba poniendo en peligro a quienes usaban esas mascarillas. “Hemos conocido que lo abonó con fondos europeos pese a estar prohibido y que lo almacenó, aunque no valían y, además, el día que abandonaba la presidencia, intentó reclamar ese dinero para protegerse a ella misma políticamente”.



Motivo por el que la dirigente popular ha pedido la dimisión inmediata de Armengol, “no puede representar, en primer lugar, al pueblo balear, la que presuntamente ha generado un perjuicio económico y ha estafado al pueblo de baleares a sabiendas de lo que estaba haciendo a los ciudadanos de su tierra”.



Según Agudo, la tercera autoridad del Estado, “no puede estar bajo sospecha” y por eso debe irse, “para preservar el decoro de la institución que preside, el Congreso de los Diputados”. Porque además de las responsabilidades políticas que desde el PP-CLM están hoy pidiendo, “también habrá que analizar las que puede haber en el plano jurídico y en este proceso judicial”.



Desde el PP-CLM se han mostrado sorprendidos ante el hecho de que Emiliano García-Page no haya salido ni a pedir la dimisión de Ábalos, ni a pedir la dimisión de Armengol.



“Nos chirría aún más, que Page no haya dicho nada al respecto. Por eso nos preguntamos si va a pedir o no la dimisión de sus cargos de la señora Armengol, porque de Ábalos todavía no la ha pedido. Así que mucho nos tememos que tampoco la pedirá de Armengol. ¿Este es el concepto ético de limpieza en los partidos políticos que tiene Emiliano García-Page, el que cada día intenta dar lecciones de ética en los medios?”.



Por todo ello, la secretaria general ha exigido también a García-Page que pida a su partido la dimisión de todos los cargos socialistas que están involucrados en esta presunta trama de corrupción que está siendo investigada.



“Porque si no pide la dimisión y se ponen nerviosos, como están demostrando en las últimas horas el PSOE-CLM, lo que van a convertirse es en cómplices de toda la trama que estamos conociendo”, ha añadido.



Subida del IVA en la factura de la luz al 21%



La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, también ha querido referirse a la subida del impuesto de la luz que pasa del 10% al anterior 21%.



“Mientras conocemos la sinvergüencerías que han hecho muchos cargos socialistas del Gobierno de España durante los peores momentos que han vivido los españoles en los últimos años, hoy el Gobierno nos sube el IVA de la luz. Hoy Sánchez aprovecha para subir la luz a todos los españoles”, ha finalizado.