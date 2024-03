Rojo y el PSOE se quedan solos "traicionando a Guadalajara y sin defender los intereses de la ciudad con el futuro del Fuerte"

viernes 01 de marzo de 2024 , 18:41h

“Rojo ha preferido plegarse a los intereses de un partido político y de un Gobierno que no cumple con Guadalajara y que nos viene a decir ahora, con la ciudad del cine, que estos son lentejas, que las comes o las dejas”, señala el portavoz del Grupo Popular Alfonso Esteban, para aseverar “no vamos a renunciar a defender los intereses de los ciudadanos de Guadalajara, ni a renunciar a la deuda que la Junta tiene con Guadalajara desde hace más de 20 años, que asciende a 30 millones de euros para rehabilitar las naves del Fuerte”.



“Resulta más que sorprendente que el exalcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, que lleva ocho meses poniéndose de perfil en los Plenos del Ayuntamiento de Guadalajara, en cuestiones tan importantes como la Amnistía, hoy se haya puesto de frente, con una defensa enardecida de la ciudad del cine, plegándose a los dictados de su partido y traicionando a Guadalajara”.



Así resumía el portavoz del Grupo Municipal Popular, Alfonso Esteban, lo ocurrido hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, “donde Alberto Rojo y el PSOE se han quedado solos en su traición a Guadalajara, sin querer apoyar la moción que reclamaba la rehabilitación del Fuerte y el uso para las naves del Fuerte para la Biblioteca Municipal y sede de las Escuelas Municipales, plegándose al interés del PSOE sobre la exclusividad del Fuerte para la ciudad del cine”.



El portavoz del Grupo Municipal Popular ha explicado que la inversión que ahora pretende realizar la Junta con la ciudad del cine es de 7,8 millones de euros, “y lo que nos piden ahora es renunciar a 22 millones de euros que son un derecho de los ciudadanos de Guadalajara a quienes Rojo ahora traiciona por

plegarse a su partido”.



“Esto no es un cañón como dice el señor Rojo, sino que es un cañonazo contra la ciudad de Guadalajara y para tumbar El Fuerte, una traición de Rojo y el PSOE, como ya se hizo antes con la Amnistía o la estación de autobuses”, ha declarado Esteban.



Como recordatorio de estos 20 años esperando la rehabilitación del Fuerte de San Francisco por parte de la Junta, Esteban ha apuntado que fue con un gobierno del PP, en el año 2013, cuando se hizo la única rehabilitación, la de Iglesia de San Francisco. También que fue Antonio Román quien denunció a la Junta por el incumplimiento del convenio “y por ello hay una sentencia judicial firme que obliga a cumplir y a invertir en rehabilitar los edificios para la ciudad de Guadalajara, los compromisos hay que cumplirlos”.



Esteban también ha criticado la falta de lealtad de la Junta, al filtrar a los medios el plan director de la ciudad del cine del Fuerte antes de presentarlo al Ayuntamiento, y advertía sobre las limitaciones de uso ciudadano que se plantean en este plan, con exclusividad para una empresa privada.



“Diálogo con el futuro del Fuerte de San Francisco, sí; imposición, no y traición tampoco”, ha concluido Esteban, aseverando que “el papel de Rojo hoy en el Pleno es una tomadura de pelo para todos los ciudadanos”.