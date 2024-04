Agudo destaca que la Intermunicipal del PP dejó patente el compromiso de los alcaldes populares con el proyecto de Paco Núñez

“La mayor alegría que nos daría Page a todos los castellanomanchegos es que diga a sus diputados nacionales que dejen de votar a favor todos lo que Bildu propone en el Congreso”

lunes 22 de abril de 2024

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha destacado que la Intermunicipal del PP dejó patente el compromiso de los alcaldes populares con el proyecto de Paco Núñez.



Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación en Toledo, donde Agudo ha puesto en valor la unidad y la fuerza que demostró el Partido Popular en la Intermunicipal celebrada este fin de semana en Cuenca. “El sábado se demostró ese gran músculo que tiene el PP en la región con el municipalismo y la buena gestión” que están llevando a cabo los ayuntamientos donde gobiernan los populares.



“Los alcaldes y las alcaldesas del PP no quisieron perderse una cita tan importante y una oportunidad para demostrar el firme compromiso de los ayuntamientos y los alcaldes con el proyecto que lidera Paco Núñez en Castilla-La Mancha. Son ellos, los alcaldes, los mayores aliados para que Núñez siga trabajando en hacer una Castilla-La Mancha mejor”.



Durante la jornada, el PP-CLM sacó pecho de sus gobiernos donde trabajan por y para los vecinos de esta tierra y eso, ha señalado Agudo, es lo que seguirán haciendo estos tres próximos años de legislatura, “demostrando que en nuestra tierra hay otra forma de gobernar, la que demuestran cada día y ejercen cada día los alcaldes del PP” y es el modelo que Paco Núñez quiere llevar al Gobierno regional.



“El objetivo prioritario de los alcaldes y alcaldesas del PP-CLM es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y defender sus intereses, pero para ello se necesita una mejor financiación local”.



En ese sentido, la dirigente popular ha subrayado que están dando la batalla para conseguir que desde Castilla-La Mancha se lidere una segunda descentralización, “para que todo aquello que se realiza desde un ayuntamiento esté suficientemente financiado y presupuestado”.



Desde el PP hace unos días se planteó que con el consenso de la Federación de Municipios y Pueblos de Castilla-La Mancha (FEMP), si así lo decidieran la mayoría de sus miembros, se apoye una iniciativa parlamentaria que el GPP presentaría para instar a los poderes públicos a abordar un nuevo sistema de financiación local.



“Lo que ha quedado constatado es que los 40 años que lleva gobernando el PSOE en Castilla-La Mancha es que no creen en el municipalismo. Por ello desde el PP apelamos a priorizar las necesidades de los ciudadanos, para que Page empiece a ver a los ayuntamientos como aliados y no como enemigos”.



Nuestra región “debe dejar de liderar esa política del yo invito y tu pagas” que hace el Gobierno socialista de Sánchez, ha continuado Agudo, y al que también “se suma el de Page”, porque al final el perjudicado es el castellanomanchego que, “con el dinero de sus bolsillos en lugar de mejorar la calidad de su vida, lo que está viendo es que pierde oportunidades”.



“Es injusto que la región tenga que prestar servicios que anuncia y exige el Gobierno de Sánchez sin que nos aporte recursos económicos a cambio, como lo es también que los ayuntamiento tengan que realizar labores que debería de asumir el Gobierno regional y que tampoco les aporta ningún tipo de financiación para que puedan llevarlo a cabo”, ha añadido.



La secretaria general ha resaltado la gran labor que ejercen los ayuntamientos cuando gestionan planes de empleo, servicios sociales, agua, cultura… sin ser muchas veces su competencia. Pero ha criticado que, para realizar un trabajo efectivo, “deben tener medios económicos suficientes”.



En palabras de Carolina Agudo, no encontrarán al PP-CLM “en el insulto y en la descalificación”, pero sin embargo estarán en las propuestas y en las iniciativas que seguirán trabajando desde el Parlamento autonómico. “Nos encontrarán también en el consenso social, los ciudadanos y el PSOE, ya que nuestro objetivo es la unión de todas las políticas sociales y económicas para diseñar un modelo de gestión y de gobernanza donde los vecinos sean los principales protagonistas de la región”.



Sobre las elecciones municipales del País Vasco



La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha destacado que el PP se puso como objetivo crecer en porcentajes y en escaños y eso es lo que logró el partido en las elecciones vascas, aunque sigue siendo exigente y queriendo ser protagonista en el País Vasco, manteniendo la tendencia al alza.



Asimismo, Agudo ha calificado de desfachatez las declaraciones de Emiliano García-Page quien afirma alegrarse que Bildu no vaya a gobernar en el País Vasco, “ya que hasta ahora se han dedicado a demonizar a Bildu, pero siguen pactando con ETA en el Gobierno de España”.



“La mayor alegría que nos daría a todos los castellanomanchegos es que diga a sus diputados nacionales que dejen de votar a favor todos lo que Bildu propone en el Congreso y no formen parte de todas las tropelías que Sánchez vota con Bildu”, ha concluido.