AIKE califica los presupuestos de irreales y alarmantemente optimistas

El Grupo Municipal Aike ha presentado una enmienda a la totalidad y 61 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos, presentado por el Partido Popular y Vox, que alcanza los 96 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% con respecto al año anterior.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 28 de febrero de 2024 , 18:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Susana Martínez y Jorge Riendas, portavoces de la formación municipalista han detallado la enmienda a la totalidad y las 61 enmiendas parciales que ha presentado Aike a la propuesta de presupuestos planteada por el equipo de Gobierno.



En primer lugar han señalado el incremento en la carga impositiva para los vecinos y vecinas, recuerda Martínez que “los partidos que iban a bajar impuestos, Partido Popular y Vox, han subido el IBI más de un 17% justificándolo por la grave situación económica del Ayuntamiento para después presentar unos presupuestos que no puede ser más optimistas, donde los graves problemas financieros del Ayuntamiento se han resuelto milagrosamente”. A esta subida hay que añadir también el aumento de un 15% la tasa de basura que ha pasado hoy por la Comisión de Economía.



Unas cuentas que califican de irreales y alarmantemente optimista, un proyecto de presupuestos que debería paliar las deficiencias detectadas en el presupuesto del año 2023, y de las que el equipo de Gobierno lleva meses hablando de forma catastrofista, pero que sin embargo ahonda en los mismos errores pese a las advertencias y avisos que recogen los informes, la Intervención General del Ayuntamiento señala que “existen numerosas incertidumbres en las previsiones ordinarias de ingresos”.



El incremento del presupuesto de 2024 con respecto al 2023 es de 9%, 5,4 millones más, si tomamos como referencia el año 2021 el aumento es del 30%, en tan solo tres años ha crecido casi 25 millones de euros. Una cantidad que parece muy optimista viendo el estado de ejecución del ejercicio 2023 donde, según señalan los informes técnicos, “la recaudación difícilmente alcanzará los 76.000.000 euros”. Más si tenemos en cuenta que en los años anteriores la sobrecuantificación de ingresos como el ICIO o la plusvalía han supuesto un error en los ingresos en torno a los 10 millones de euros.



En los últimos tres años, el aumento presupuestario, tanto en los ingresos ordinarios como en estos gastos, supera el 30%, lo que señalan desde Aike como unos niveles de incremento que no son sostenibles en el tiempo.



La concejala de la formación añadía también que hay licitaciones pendientes de grandes contratos, como los servicios de transporte urbano, que no se contemplan en estos presupuestos y que incrementarán considerablemente el gasto, como ya ha ocurrido con el contrato de mantenimiento de parques y jardines, que se ha acrecentado en un 62%.



Jorge Riendas añadía “si no se toman medidas para corregir este déficit estructural, con una gestión realista encaminada a la contención, reajuste o redimensión de contratos, se hace cada vez más difícil imaginar como se equilibrarán las cuentas en este Ayuntamiento. Partido Popular y Vox han presentado un presupuesto que incide en los mismos errores que el del año pasado, que votaron en contra y que han criticado duramente para acabar haciendo lo mismo”



Además de la enmienda a la totalidad el partido municipalista ha presentado un total de 61 enmiendas parciales donde intentan paliar necesidades muy concretas de la ciudad como la reforma de la pista de skate del parque del Coquín o la obra de la calle Chorrón; proyectos que no acaban de materializarse como la red de senderos o los huertos urbanos; iniciativas culturales como el concurso escultórico José de Creeft o el premio de investigación Javier Barbadillo, obras necesarias como las mejoras en las naves de las Escuelas Municipales, intervenciones en bienes patrimoniales como el Alcázar; políticas de vivienda como la oficina municipal de vivienda y suelo o las ayudas al alquiler para jóvenes; nuevas infraestructuras verdes como el corredor peatonal y ciclable para conectar el nuevo campus universitario o en materia de empleo, mantener programas que se han visto duramente reducidos.



Las enmiendas del partido municipalista recogen hasta siete propuestas vinculadas directamente con las pedanías e intentan paliar algunas de las carencias del presupuesto del Partido Popular y Vox, especialmente en materias como cultura y empleo, donde las reducciones son alarmantes y difícilmente explicables. Señalaba Jorge Riendas la perdida que va a suponer en el calendario cultural de la ciudad la falta de apoyo a festivales como el Certamen de Cine Lento, el Fesigu, el Ke Kaña, el Panorámico, el Titiriguada, Miradas de Danza o Alfanhuí. “Algunas de estas propuestas culturales desaparecen directamente y otras sufren reducciones del 20%. Algo difícil de justificar cuando hablamos de siete iniciativas que enriquecen el calendario cultural de la ciudad durante todo el año cuyo coste no supera los 200.000 euros, en un presupuesto de 96 millones de euros” finalizaba Riendas.