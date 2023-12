AIKE propone transformar el antiguo silo en un rockódromo y una Escuela de espeleología

jueves 21 de diciembre de 2023 , 17:49h

Guadalajara no cuenta con ningún tipo de instalación pública para la practica de un deporte en auge en los últimos años, apto para todas las edades y públicos.



Un centro situado al lado de la estación de tren que serviría para entrenamiento, formación, competición, capacitación de cuerpos especializados y ocio.



Guadalajara, 21 de diciembre de 2023.- El viernes 29 se celebra el último Pleno del año, el grupo municipalista Aike- A Guadalajara hay que quererla- lleva una propuesta para ampliar las instalaciones deportivas con las que cuenta la ciudad, atendiendo a un deporte en expansión como es la escalada, que cada vez cuenta con mayor aceptación entre públicos muy diversos.



Javier López Roberts, presidente de la formación, Susana Martínez, portavoz del grupo en el Ayuntamiento y Álex Moreno, miembro de Aike, presentan esta propuesta que además de ampliar las instalaciones deportivas para la ciudadanía tiene que ver con la rehabilitación del patrimonio industrial y la mejora de un barrio muy deteriorado, que se ha quedado al margen del desarrollo de la ciudad. Desde el grupo explican que la escalada es un deporte en expansión, “en 2020 se sumaba este deporte a categoría olímpica y en nuestra provincia hablamos de 20 clubes y cerca de un millar las personas federadas, siendo numerosas las zonas para practicar este deporte en el medio natural. La escalada ha pasado de ser minoritaria a convertirse en una actividad que cuenta con varias disciplinas aptas para todos los públicos y edades. Un deporte con múltiples beneficios y valores propios, como la vinculación con el aire libre, la

imprescindible cooperación, la superación personal y la mejora en aspectos tan importantes como la salud mental o las relaciones sociales”, explica Moreno.



Por su parte, el presidente de la formación recuerda que desde que se aprobara en Pleno por unanimidad una moción presentada por Unidas Podemos-Izquierda Unida donde se hablaba de la construcción de un rocódromo municipal han pasado cuatro años, y nada se ha avanzado en ese sentido, “ a pesar de que la escalada sigue en expansión en Guadalajara, no hay ningún espacio público donde practicarlo desde hace años que se cerró el rocódromo del San José. Nos fijamos en la instalación de Chillarón de Cuenca, donde se ha construido también en un silo, el mayor circuito vertical de obstáculos y pasos aéreos de España, convirtiendo un espacio abandonado en una escuela deportiva y centro cultural. Creemos en Aike que la utilización de edificios como el antiguo silo donde se guardaba el cereal es la manera de no perder el patrimonio y las señas de identidad de la ciudad, dándole nuevos usos y mejorando con esta iniciativa el barrio.” asegura Javier López-Roberts



El trabajo conjunto de tres administraciones, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha propietaria del silo, la Diputación y Ayuntamiento de Guadalajara podrían hacer realidad la recuperación del silo cercano a la estación de Renfe como centro deportivo para practicar escalada y espeleología, sirviendo como lugar de competiciones y entrenamiento, tanto profesional como amateur.



“Queremos que este Silo se convierta en un centro de formación profesional para certificados de guías de barrancos, espeleología y montaña, con cursos deportivos de todos los niveles en escalada, montaña, espeleología, ferratas y barranco. Y para ello buscar el acuerdo y la complicidad de las tres administraciones, dotando a Guadalajara de una instalación que sería muy interesante para la ciudad, la provincia y, por su situación, también para el Corredor del Henares”, concluye la concejala Susana Martínez.