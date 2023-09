Yunquera de Henares aprueba el presupuesto de 2023 que supone más de 4,5 millones euros

El pleno del consistorio ha aprobado el ejercicio presupuestario

REDACCION

viernes 01 de septiembre de 2023 , 11:49h

El pleno del Ayuntamiento de Yunquera de Henares ha aprobado el presupuesto de 2023. El montante económico para este año se fija en 4 millones 669 mil euros, lo que supondrá “una estabilidad presupuestaría y sostenibilidad financiera” como ha recalcado el alcalde del municipio, Lucas Castillo.



Del presupuesto cabe destacar la partida de 608.300 euros destinado a inversión, tanto nueva como de reposición, que servirá para continuar con labores de asfaltado, mantenimiento de aceras, y conservación y arreglo de instalaciones deportivas.



El movimiento asociativo que genera actividad y dinamiza el municipio también seguirá contando con el apoyo del ayuntamiento y las subvenciones de las asociaciones aumenta en un 11% con respecto a 2022. En el presupuesto también se reflejan los convenios anuales con los clubes deportivos para seguir fomentando el deporte en Yunquera de Henares.



Deuda inexistente



La gestión económica del consistorio también se ha visto demostrada en la reducción a 11 días del pago a proveedores y como a 1 de agosto de 2023 el ayuntamiento no contaba con ninguna deuda, todo está pagado al día.



También destaca el esfuerzo económico en el capítulo 1 en gasto social para continuar con la apuesta de acabar con la temporalidad y contar con una plantilla profesionalizada, ajustando sueldos a su categoría. El gasto social ha aumentado en un 51% desde la última crisis económica para ayudar a las familias más desfavorecidas.



Otros puntos del pleno



El pleno también ha servido para crear el Comité Antifraude, un requisito obligatorio para poder optar a las ayudas europeas dentro del marco del mecanismo para la recuperación y la resiliencia, los llamados Fondos Europeos Next Generation.



Otro de los puntos del orden del día ha sido la de iniciar nuevamente la cesión de las dos parcelas municipales para la ampliación del instituto por valor de 522.000 euros, que había sido solicitado rehacerla por la Delegación de Educación. Esta ampliación la van a poder disfrutar los alumnos en este próximo curso 2023-2024.



Por ultimo destacar se ha dado la dación de cuenta que el concejal Juan Carlos González ha pasado al grupo no adscrito.