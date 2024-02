Investigado en Guadalajara el propietario de una explotación ganadera con multitud de animales muertos por falta de cuidado

Agentes del Seprona encontraron multitud de restos y cadáveres de ganado ovino, caprino y porcino totalmente abandonados

miércoles 28 de febrero de 2024 , 11:53h

La Guardia Civil ha investigado al propietario de una explotación ganadera ubicada en la localidad de Uceda (Guadalajara) con multitud de animales muertos por falta de atención y cuidado.



Agentes del Seprona, en coordinación con los veterinarios del Servicio de Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Guadalajara, inspeccionaron esta explotación ante la denuncia sobre el posible abandono de ganado ovino, caprino y porcino.



Los guardias civiles constataron la existencia de numerosos cadáveres de animales que habrían muerto al no recibir ningún tipo de cuidado durante meses.



El propietario habría desatendido a los animales al no proporcionarles agua, comida o cuidados higiénico-sanitarios.



Los agentes también identificaron a bastantes animales que no habían pasado los controles veterinarios obligatorios, pudiendo constituir una importante amenaza sanitaria por posible contagio de enfermedades animales.



Aunque la mayoría de los animales vivos de la explotación serán finalmente reubicados bajo control veterinario algunos de ellos tendrán que ser sacrificados por el riesgo sanitario que constituye su actual situación.



Por estos hechos se investiga al propietario de la finca ganadera por un supuesto delito de maltrato animal.