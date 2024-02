Una semana SIN teléfono NI internet en Arroyo de Fraguas, en la Sierra Norte

Estos prolongados fallos NO facilitan las políticas contra la despoblación

jueves 22 de febrero de 2024 , 13:59h

El municipio de Arroyo de Fraguas, en plena Sierra Norte de Guadalajara, lleva una semana sin teléfono móvil ni internet, con lo que sus apenas veinte habitantes están incomunicados ante cualquier emergencia.



"Teléfono fijo no tenemos porque funcionamos con el móvil y la conexión de Movistar", ha explicado a EFE el alcalde de Arroyo de Fraguas, Roberto Llorente, quien ha lamentado que no hay modo de avisar para una emergencia desde el pueblo.



"Dependemos de un repetidor que está en un alto enfrente del pueblo y coge cobertura del Alto Rey, pero hasta que no salimos del pueblo y subimos una cuesta como de medio kilómetro no tenemos nada", ha explicado.



Hace unos días acudieron los técnicos de la compañía Movistar pero "no lo consiguieron arreglar", ha dicho el alcalde, quien ha apuntado que "lo peor" es que falla a menudo: "dos o tres veces al año nos pasa. Algunas veces hasta un mes. Cuando hace aire, tormenta o similar suele fallar", ha dicho.



El alcalde ha admitido que se siente impotente ante esta situación.