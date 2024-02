El Parque de la Concordia y San Roque tiene 30 nuevos árboles plantados tras más de 30 años sin renovar el arbolado

Es la primera actuación del contrato puente de arbolado, dotado con casi 70.000 euros, que supondrá la plantación de 200 ejemplares en toda la ciudad, antes de que se empiece a ejecutar el nuevo contrato de parques y jardines ahora en licitación

lunes 12 de febrero de 2024 , 19:50h

El concejal de Medio Ambiento, José Luis Alguacil, ha realizado hoy balance del plan de arbolado ejecutado en el Paseo de San Roque y Parque de la Concordia, donde se han plantado 30 ejemplares de cedros, arces, castaños y pinos, además de la restauración de numerosos macizos arbustivos.

“Esta actuación es una parte de ese plan puente con cerca de 70.000 euros, que se está ejecutando antes de resolver el contrato de parques jardines, que está ahora mismo licitando. Los nuevos árboles ya son una realidad para estas dos zonas verdes de Concordia y San Roque, donde llevaban sin plantarse árboles más de 30 años”, ha destacado el concejal.



“Es el plan anunciado por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, que señaló que no queríamos ningún alcorque sin árbol, ningún alcorque vacío, y así estamos actuando desde la concejalía de parques de parques y jardines”, ha señalado Alguacil, recordando que con este primer contrato puente “se van a plantar casi 200 árboles en la ciudad y con el siguiente contrato de parques y jardines van a ser otros 100 árboles por cada por cada año”.



“Ahora mismo, aprovechando los zafarranchos de limpieza integral en barrios, estamos plantando árboles en todo el viario de Aguas Vivas. Y la siguiente zona a actuar será en La Chopera, sobre todo en la ribera y en el parque de juegos infantiles, donde todos los árboles que se plantaron, o bien se secaron o no estaban bien dispuestos”, ha añadido el concejal de Medio Ambiente.



Alguacil ha recordado que desde la concejalía de parques y jardines se ha hecho un estudio de todos los alcorques de la ciudad, para determinar en cuáles de ellos podemos plantar y en cuáles no, “pues hay algunos que no ofrecen condiciones, como los de la plaza de la Concatedral, donde pues han tenido que tapar los alcorques, puesto que el suelo que hay debajo era escombro y los árboles no enraizaban”.



Por otro lado, Alguacil ha explicado que, dentro del nuevo contrato de Parques y Jardines, que supone una mejora económica muy importante, “se incluye un proceso de renaturalización de todo el casco histórico, unido a también lógicamente a la Zona de Bajas Emisiones, y esto va a ser una realidad en los próximos en los próximos meses”.