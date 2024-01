Iván Sánchez: “Es una vergüenza que Castilla La Manhca sea la única región de España donde los sanitarios no pueden ascender profesionalmente y esta situación es culpa del PSOE de García-Page”.

lunes 15 de enero de 2024 , 11:20h

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, Iván Sánchez, ha anunciado que su grupo parlamentario exigirá al Gobierno del PSOE que los sanitarios recuperen la carrera profesional en la región. “Es una cuestión de justicia que reconozcamos los méritos y la capacidad a un colectivo que se ha dejado la piel en los últimos años por cuidar de nuestra salud”.

El portavoz de VOX ha lamentado que Castilla-La Mancha sea única región de toda España donde no los sanitarios no pueden acceder a una carrera profesional y considera que esto, además de ser una injusticia que causa el sistema autonómico, está provocando que muchos de estos profesionales se vayan a otras regiones donde sí pueden ascender. “Los sanitarios se marchan a trabajar a otras regiones donde sí son reconocidos administrativa y económicamente, y esta fuga de talento es algo que no podemos permitir.”

Además, el diputado de VOX ha recordado que el colectivo sanitario lleva sufriendo esta injusticia demasiado tiempo, “desde que el Partido Popular de Cospedal eliminara la carrera profesional en la región hace doce años, los sanitarios están desprotegidos y el PSOE de Page no ha hecho nada para resolver esta injusticia”.

Para VOX esta discriminación que sufre el colectivo sanitario en Castilla-La Mancha, además de ser una injusticia producto del sistema autonómico que es urgente subsanar, es una prueba más de la dejadez de funciones y de la ineficacia de la Consejería de Sanidad. “La ineptitud del gobierno socialista de Page provoca que los ciudadanos tengan que esperar dos meses para ser atendidos por su médico especialista y cinco meses para ser operados”.

Iván Sánchez ha recordado que la incompetencia en materia sanitaria del PSOE de García-Page se ha vuelto a demostrar en las últimas semanas en la que “la falta de previsión del gobierno ha causado que Castilla-La Mancha sea la región de España donde más incidencia han tenido la gripe y la COVID, causando el colapso en los hospitales y en los centros de salud de la región”.