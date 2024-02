Aprobado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que define las estrategias de movilidad en Guadalajara en los próximos 10 años

Entre las novedades del nuevo PMUS está el incorporar en el diagnóstico y las estrategias a los pueblos anexionados, la Zona de Bajas Emisiones y otras realidades que afectan a la movilidad, como son la movilidad compartida o los VMP (patinetes).

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 07 de febrero de 2024 , 20:14h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

“El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) pretende integrar y coordinar todos los retos identificados tanto por el equipo técnico y político del Ayuntamiento de Guadalajara como por su propia ciudadanía, que, en materia de movilidad y transporte, pueden transformarse en oportunidades para mejorar el modelo de movilidad local hacia uno más sostenible”.



Con estas palabras ha presentado hoy el concejal de Infraestructuras, Santiago López, el PMUS que ayer mismo era aprobado por la Junta de Gobierno Local y que inicia un periodo de 45 días de información pública, en el que se da la voz a la ciudadanía, “y no es retórica, pues vamos a convocar un taller de participación, en la última semana de febrero, para que todas las asociaciones y colectivos involucrados en la movilidad y la sostenibilidad puedan conocer al detalle el documento para presentar sugerencias o alegaciones”.



“Dicho taller de participación estará abierto a cualquier ciudadano y se dará publicidad en la web municipal a la fechas y hora de convocatoria, así como al procedimiento de inscripción”, ha explicado López. También estarán accesible en la web todos los documentos del PMUS en este periodo de información pública.



El PMUS aprobado ahora es una obligada actualización del PMUS 2015, pero con nuevo diagnóstico, nuevas realidades y evaluando lo cumplido y no cumplido con el plan anterior. En este sentido, el concejal de Infraestructuras ha detallado que del anterior plan “solo se ejecutó un 23%, parcialmente ejecutado un 31% y un 46% no ejecutado”.



“El Gobierno anterior socialista de Alberto Rojo no quiso, a pesar de haber trabajado este documento, firmarlo en marzo de 2023 cuando ya estaba listo, no sabemos si porque era año electoral o por otros intereses, pero lo cierto es que este Plan de Movilidad Urbana Sostenible se encontraba como otros servicios, también bloqueado. Ahora sí, nosotros cogemos este guante, esta oportunidad histórica y vamos a ejecutar hasta el final el Plan de Movilidad urbano sostenible”, ha señalado López.



Entre las novedades del nuevo PMUS está el incorporar en el diagnóstico y las estrategias a los pueblos anexionados, la Zona de Bajas Emisiones y otras realidades que afectan a la movilidad como son la movilidad compartida o los VMP (patinetes). “La movilidad y el transporte no pueden llegar a ser plenamente sostenibles si no son a su vez seguros, por eso también contamos con la Dirección General de Tráfico aporta su colaboración”, ha apuntado.



10 ejes estratégicos y tres horizontes temporales hasta 2034



Santiago López además ha explicado que el PMUS tiene 10 EJES Estratégicos de Actuación, entre los que destaca la Zona de Bajas Emisiones de Guadalajara, “con distintas fases de aplicación”; la estrategia sobre el viario, “que busca reducir el tráfico de paso vehicular por el centro, fomentando la circulación por vías más exteriores”; la estrategia peatonal, “que persigue concretamente todo lo contrario, priorizar al peatón en distancias cortas y entornos más céntricos”, y la estrategia de estacionamiento, “que plantea la necesidad de revertir el sistema de aparcamiento actual, fomentando el aparcamiento subterráneo y reduciendo, o regulando, el que se presta en superficie”.



“Además hay tres horizontes temporales para su aplicación, el corto plazo de 2024 a 2026, medio plazo de 2027a 2030 y largo plazo 2031a 2034”, ha detallado el concejal, indicando que también se propone un calendario y unos presupuestos estimativos de inversiones a desarrollar, “así por ejemplo en los dos primeros años de aplicación del PMUS las actuaciones para movilidad peatonal, con 1,5 millones cada año y las mejoras de la red viaria, con más de 1 millón entre los dos años, son junta la ZBE (600.000 cada año) las principales inversiones planteadas”.



“Estos planes de Movilidad Urbana Sostenible no solamente nos diseñan unas líneas estratégicas a largo plazo, sino que también nos permiten ser la guía para realizar la mayoría de las actuaciones de Obras Públicas y de movilidad de nuestra ciudad, y además es un documento imprescindible para presentar ante la Unión Europea nuestras estrategias en materia de movilidad y que nos permite acudir a nuevas convocatorias de fondos europeos”, ha concluido el concejal de Infraestructuras.