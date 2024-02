Merino: “A Bruselas no se va a pactar con Puigdemont, se va a defender a los agricultores y ganaderos para traerse una PAC justa y real”

La secretaria general del GPP asegura que al campo “les sobra los motivos para estar en la calle y el PP apoya todas las manifestaciones”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de febrero de 2024 , 13:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del GPP, Lola Merino, ha defendido que “a Bruselas no se va a pactar con Puigdemont, sino a defender los derechos de los agricultores y los ganaderos españoles para traerse una PAC justa y real”.



Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Merino ha señalado que los agricultores y los ganaderos de la región hoy están en la calle “porque les sobran los motivos” y ha subrayado que el PP-CLM apoya “todas” las manifestaciones.



“Donde haya un agricultor con una reivindicación justa, ahí estará el Partido Popular. Nosotros siempre hemos sido y seguiremos siendo el partido del campo y del mundo rural. Siempre estaremos al lado de nuestra gente”, ha reiterado.



Según Merino, las protestas que se están produciendo por toda España son “un grito desesperado del mundo rural” ya que los agricultores y los ganaderos “se arruinan trabajando y sienten que van a desaparecer con estas políticas ecologistas impuestas por el socialismo. Ya no les van a engañar más”.



La secretaria general del GPP ha defendido que en Castilla-La Mancha la situación es aún peor. “Nuestros ganaderos y agricultores están sufriendo una PAC dañina, pero, además, hay que añadirle que hemos sufrido la peor sequía de los últimos años, los zarpazos de una viruela ovina durante un año y una hemorragia epizoótica y nadie del Gobierno regional ha salido a dar soluciones ni a ofrecer ayudas económicas” como han hecho otras CCAA como Andalucía, Extremadura o Castilla y León.



“Los agricultores y ganaderos están defendiendo una PAC justa y real que se pueda aplicar en el campo de Castilla-La Mancha y denunciando una PAC verde, ecologista que nos ha traído el socialismo”, ha añadido.



Asimismo, Lola Merino ha recordado que estas protestas “no son nuevas porque ya llevan reivindicándose 4 años y fueron frenadas por la pandemia” pero que no ha habido soluciones desde entonces. “Se les prometieron una serie de medidas que no se han cumplido y han muerto en un cajón metidas del Ministerio y de la Consejería de Castilla-La Mancha”.



“La pasividad y el abandono por parte de Sánchez y Page es denunciable ya que han hecho que la situación para los ganaderos y agricultores sea insostenible. Por eso les sobran motivos para salir a la calle a defender su dignidad, de una profesión, además, que supone el abastecimiento de alimentos de toda la sociedad”, ha expresado.



Merino ha asegurado que llevan ya las dos últimas legislaturas denunciando esta situación y la respuesta del Gobierno de Page siempre ha sido negativa. “Siempre han votado en contra de todas las propuestas de ayudas que hemos hecho desde nuestro partido. Nunca han querido escucharnos cuando les hemos avisado que la PAC era dañina para nuestra región”.



Por todo ello, desde el PP-CLM han anunciado que van a tomar una serie de medidas como acudir a Bruselas a defender una PAC “justa y real”; llevarán a debate ayudas económicas en el Parlamento regional el próximo jueves, “lo someteremos a votación además de una revisión de la PAC y una reunión del pacto de la Mesa del Agua”; y por último, una moción de apoyo y respaldo a todos los agricultores y ganaderos en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha.



“Mientras que los socialistas han ido a Bruselas a pactar con un delincuente, con Puigdemont, y no han ido a defender la PAC de nuestros agricultores y ganaderos, el PP-CLM sí que lo hará con Paco Núñez y su equipo. Irá a defender una PAC que se pueda aplicar en nuestra región, que les permita producir, con mantenimiento del medio ambiente porque son los guardianes de la naturaleza. Y el próximo jueves veremos a ver qué vota el PSOE en el Parlamento”, ha concluido.