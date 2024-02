Condenan al Sescam a pagar el tratamiento de anorexia que NO le pautaron a una menor en el Hospital de Guadalajara pero que era de "URGENCIA VITAL"

lunes 05 de febrero de 2024 , 20:39h

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condena al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a pagar los 44.272 euros que costó un tratamiento de anorexia en la sanidad privada a una chica de 15 años, que no le pautaron en el Hospital de Guadalajara pero que era de "urgencia vital".



La menor fue diagnosticada de anorexia nerviosa en abril de 2019, cuando sus padres solicitaron en el Hospital de Guadalajara que se tratara a la chica en una Unidad de Trastornos Alimentarios específica. Sin embargo, desde el centro hospitalario indicaron que no existía esta unidad, ni tampoco en régimen ambulatorio de hospital de día en toda la comunidad autónoma, según refleja la sentencia difundida este lunes por la asociación 'El defensor del Paciente'.



Negaron el traslado a Ciudad Real y a Madrid



También señalaron que había una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria en el Hospital General de Ciudad Real, pero que solo contempla ingresos hospitalarios 24 horas y no había posibilidad de derivarla a ese centro porque la paciente no precisaba ingreso hospitalario.



Del mismo modo rechazaron derivar a la joven al Hospital Universitario del Niño Jesús en Madrid, porque en esos momentos el Sescam no tenía firmado un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid.



Tras un empeoramiento del estado de salud de la chica, los padres acudieron a un hospital privado donde la menor tuvo que iniciar el tratamiento, el 24 de septiembre de 2019, mediante la hospitalización e ingreso para el tratamiento de la enfermedad, por el que tuvo que abonar el importe del mismo.



"La chica había verbalizado el suicidio"

Según la sentencia, se considera acreditado que la chica había verbalizado el suicidio, de forma que la sintomatología reflejaba "un riesgo vital muy grave de poder perder la vida".



Por todo ello, el Sescam ha sido condenado a pagar los 44.272 euros que costó el tratamiento en la sanidad privada, una sentencia fechada en junio de 2023 que es firme y que, según la asociación 'El Defensor del Paciente' el Sescam ha tardado seis meses en abonar.