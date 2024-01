Los profesores creen que el modelo educativo de España va a peor y culpan a los políticos

El 56% cree que la principal causa del abandono escolar se debe a la pérdida de la cultura del esfuerzo y la baja tolerancia ante las frustraciones del alumnado

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 30 de enero de 2024 , 20:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Casi la mitad del profesorado cree que la educación ha empeorado en los últimos años y apunta a los continuos cambios legislativos como el principal problema del sistema español, según un estudio. Así, cuatro de cada diez docentes opina que la ausencia de un pacto de Estado educativo es el primer escollo del sistema. El 47,2 % sostiene que la educación va a peor, un dato que sube por quinto año consecutivo: en 2023 era del 43,1% y en el 2022, el 36,4%, según el VII "Informe Young Business Talents: La visión del profesor".



La inestabilidad y la incertidumbre, los cambios continuos de leyes, la adaptación de documentos y materias cada legislatura, son los principales problemas para más del 40% de los profesores, quienes consideran que los políticos, en materia educativa, no piensan a largo plazo.



Continuando con el análisis de la calidad de la educación en la actualidad, una amplia mayoría de los profesores (81,9%) cree que existe desigualdad entre comunidades autónomas, del mismo modo que el 53% considera que la preparación de los estudiantes españoles es peor que la del resto de países de Europa.



Según Yolanda Alvarez, profesora de Economía y Administración de Empresas en el IES A Guía de Vigo, el sistema educativo es un reflejo de la sociedad cambiante en la que vivimos: "Al igual que percibimos diferencias en otros ámbitos entre las distintas comunidades autónomas, también se perciben en educación a ritmos muy diferentes. Hay algunas que lideran el cambio de esos nuevos roles que tiene que asumir el profesorado y el alumnado y otras que las intentan seguir. Hay diferencia de recursos y oportunidades. Un reflejo de ello es cuando acudes a ferias o concursos, donde la participación de unas y otras comunidades es muy diferente".



Unido a ello, el 17,3% lamentan las altas ratios por clase, la falta de recursos (16%) y el poco apoyo a los docentes (10,8%).



Según el informe, que se basa en un sondeo a más de 600 docentes, el 56% cree que la principal causa del abandono escolar se debe a la pérdida de la cultura del esfuerzo y la baja tolerancia ante las frustraciones, junto a un uso excesivo del móvil, las redes sociales y los juegos 'online' (36,5%), el bajo interés de los alumnos por los estudios (35%) y la saturación de las aulas (27,8%). Para el 53% de los profesores, los estudiantes españoles están peor preparados que los europeos.



En este sentido, el uso de los móviles dentro del aula se ha convertido en un problema para los profesores. "Me intranquiliza ver a un compañero pidiendo en su asignatura a su alumnado que grabe un tiktok. Es una verdadera pandemia con efectos nefastos para la juventud (incluso infancia) que ya empezamos a ver, como problemas relacionales o incluso de salud mental", señala el profesor José Adell, del centro educativo Escuelas San José de Valencia.



Analizando las causas que influyen en el abandono escolar, el 67% de los profesores cree que los principales responsables son principalmente los alumnos o sus familias, que no se involucran lo suficiente. El otro 33% opina que es problema del sistema educativo, por una saturación en las aulas que impide una atención más personalizada, así como por la adecuación de los contenidos educativos que no conectan con los intereses actuales de los alumnos.



¿Y cómo mejorarlo?. El 29% de los profesores piden estabilidad en las políticas educativas, el 26% bajar las ratios, el 19% más formación práctica y un 11% una enseñanza más personalizada.



Como analiza Mario Martínez, director del Informe: "El principal problema con el que nos encontramos es la falta de una cultura del esfuerzo por parte de la juventud. Por tanto, una mejora importante sería educar a los jóvenes en este sentido, y premiar la constancia, el esfuerzo y el trabajo. De esta forma, las mejoras pasarían por la incorporación de más contenidos prácticos, nuevas metodologías y fórmulas para fomentar el interés por los estudios".



En este sentido, el 78,7% de los profesores considera de interés incorporar en la enseñanza programas y actividades de educación financiera. Además, el 92,4% piensa que la enseñanza de temas relacionados con economía y empresas debería ser obligatoria, siendo los temas de finanzas personales el área que consideran más interesante.