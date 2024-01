Guadalajara lució sus ‘maravillas’ en Fitur y se reivindicó como Destino Turístico Inteligente

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor Morejón, reivindicó el papel que ejerce la capital como puerta de entrada a una maravillosa provincia y lamentó que desde otras instituciones no se confíe “en su potencial”.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 30 de enero de 2024 , 20:53h

Una vez finalizada la Feria Internacional de Turismo el Ayuntamiento de Guadalajara ha puesto en valor la implicación ciudadana en este evento que, “ha servido para mostrar que la ciudad puede ofrecer una experiencia única al visitante. Combinamos monumentos, patrimonio, folclore y tradiciones con gastronomía y cultura” ha señalado Víctor Morejón, concejal de este área del consistorio capitalino.



Además, el edil ha querido recoger el testigo del eslogan que desde la Junta de Comunidades se escogió para su estand donde se hacía referencia al ‘destino de las maravillas’, “siendo un escultor de Guadalajara, José de Creeft, quien dejó su legado en Central Park con la escultura de Alicia en el País de las Maravillas, es inevitable no recordarlo” ha comentado Morejón.



El edil capitalino se ha mostrado contrariado al recordar que: “Hemos sido la única capital de la región que no ha tenido una presentación en el escenario de C-LM, ni espacio propio en los stand. Pero no ha sido obstáculo para ir a FITUR a demostrar que hay motivos para venir a Guadalajara”. Por este motivo, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara han mostrado su sorpresa ante las críticas del grupo socialista ya que, “ni la Junta de Comunidades, ni la Diputación, gobernadas por el PSOE y encargadas del stand y la programación del mismo nos han dejado mostrar en el escenario el futuro en materia turística de Guadalajara”, ha manifestado Morejón.



Aún así, desde el consistorio capitalino han destacado que se supieron hacer un hueco en el día de Guadalajara, de tal forma que, “las gafas de realidad virtual tuvieron centenares de visualizaciones y las bailarinas y danzantes de las Escuelas Municipales del Palacio de la Cotilla demostraron su talento y dejaron bien alto el listón de Guadalajara”.



Morejón ha querido finalizar este balance haciendo referencia a los retos que afronta la concejalía de Turismo este 2024, con “la puesta en marcha de nuevas atracciones turísticas, el desarrollo del plan estratégico de turismo que nos marca hacia dónde debemos dirigir los pasos y sin perder de vista la necesidad de continuar avanzando en las áreas de: gobernanza, accesibilidad, innovación, sostenibilidad y tecnología que nos marca la estrategia de Destino Turístico Inteligente”.