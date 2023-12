La Real Academia Española ALERTA sobre la falta de comprensión lectora de los alumnos y la relajación del nivel del profesorado

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 15 de diciembre de 2023 , 19:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Real Academia Española (RAE) ha publicado un informe donde seis académicos ofrecen su opinión sobre el estado de la educación: a juicio de ellos, se pone de manifiesto «la falta de comprensión lectora y memorización de los estudiantes» y se advierte sobre «la relajación en el nivel de profesionalización del profesorado».



Se trata de un documento de 55 páginas de título 'La enseñanza de la lengua y la literatura en España, con especial atención al uso, el conocimiento y el aprendizaje del español' donde los autores ofrecen, según el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, «una opinión» para «propiciar una mejora de nuestro sistema educativo».



La conclusión principal es la necesidad de «propiciar» de una vez por todas un gran pacto de Estado en materia educativa, algo a día de hoy imposible por las diferencias entre las principales fuerzas políticas.



Según el texto, las leyes educativas «contienen aspiraciones sumamente razonables, pero están a la vez desconectadas en gran medida del quehacer cotidiano de los docentes y del funcionamiento de los centros educativos».

«El informe no va contra nadie, sino suscita la reflexión, el análisis y anima a que los polos maniqueos contrarios en la política se pongan de acuerdo y piensen en hacer una ley de educación estable y consensuada, con buena proyección futura y que cunda», ha dicho el académico Salvador Gutiérrez.



El documento, sin «negar la importancia del enfoque competencial» ha matizado el académico Pedro Álvarez de Miranda, pone énfasis en «no postergar los contenidos» porque «para hablar bien hay que conocer bien la lengua».



«No se trata de combatir la demonización de la memoria o el denostado papel de la memoria, no vamos a reclamar ninguna vuelta al memorismo, pero no hay que pasar al extremo opuesto. La historia de la enseñanza da bandazos y hay que evitarlos», ha matizado, al tiempo que ha advertido que hay que evitar la «ludificación» de la enseñanza: «Interesar a los alumnos es más difícil que entretenerlos pero también mucho más importante».



«No se trata de aprenderse la lista de los Reyes Godos», ha agregado la académica Carma Riera.



Relajación de la exigencia al profesorado



En la formación del profesorado, el informe pone de relieve que en cualquier rama del conocimiento resulta imprescindible aprender a observar, a generalizar, a argumentar, a reflexionar y a juzgar críticamente los razonamientos o las hipótesis.



Por eso, la administración educativa «debería» atender al hecho de que los docentes experimentan «no poca inseguridad» cuando ven formulados tales objetivos en un listado de competencias.



«Es probable que una parte de su desconcierto se deba a que en la preparación que recibieron en la universidad no desempeñaba un lugar esencial el aprender a observar, a generalizar, a argumentar, a reflexionar y a juzgar críticamente los razonamientos o las hipótesis».



En este sentido, según palabras de Álvarez, existe una «relajación de los niveles de exigencia» en la profesionalización de los profesores.