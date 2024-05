Cuatro detenidos por robos con fuerza en naves industriales de la comarca de la Campana de Oropesa

La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘Verdeja_24’, ha detenido a dos mujeres y dos hombres en la desarticulación de un grupo criminal especializado en la comisión de robos con fuerza en naves industriales de la comarca de la Campana de Oropesa.

viernes 03 de mayo de 2024 , 13:04h

A los detenidos se les atribuyen los delitos de robo con fuerza en las cosas, robo o hurto de uso de vehículo, daños y pertenencia a grupo criminal, ha informadola Guardia Civil en nota de prensa.



El día 24 de abril de 2024, el Puesto de la Guardia Civil de Oropesa tuvo conocimiento a través de la denuncia interpuesta por un vecino de la localidad de La Calzada de Oropesa por un presunto delito de robo con fuerza, en el cual le fueron sustraídas diversas herramientas y una furgoneta cargada de material industrial que se encontraban en el interior de una nave.



La furgoneta fue localizada el mismo día por un guardia civil franco de servicio en un camino próximo a la localidad de Herreruela de Oropesa, no encontrándose en el interior ninguna herramienta.



En los últimos meses la Campana de Oropesa viene sufriendo numerosos robos con fuerza en las cosas, especialmente las localidades de Valdeverdeja, El Torrico y La Calzada de Oropesa, por lo que analizadas las denuncias interpuestas por estos hechos, se procedió a realizar un dispositivo de vigilancia sobre las chatarrerías existentes en la localidad de Talavera de la Reina, ya que los presuntos autores pudieran estar vendiendo como chatarra todos los objetos sustraídos.



En el transcurso del dispositivo, los agentes observaron un vehículo accediendo de manera apresurada a una de las chatarrerías de la localidad de Talavera de la Reina, ocupado por cuatro personas —dos varones y dos mujeres— siendo identificadas mientras se encontraban descargando numerosos objetos que transportaban en el maletero del vehículo, que al no justificar la procedencia de los mismos y ante las sospechas de que estos pudieran estar sustraídos, procedieron a su aprehensión.



Fruto del trabajo y del análisis realizado por parte de las patrullas del núcleo operativo de Oropesa (Oropesa, Calera y Chozas, Navalcán, Puente del Arzobispo y La Estrella) durante el desarrollo de la operación se pudo comprobar que entre el material aprehendido a los ahora detenidos, se encontraban herramientas denunciadas como sustraídas en la localidad de Calzada de Oropesa.



En la primera fase de la operación denominada se ha logrado detener a cuatro personas, puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Talavera de la Reina entre los días 1 y 2 de mayo de 2024 por la presunta comisión de estos hechos delictivos.



Dicha Operación sigue abierta y de momento no se descarta la detención de más personas. Se les atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza en las cosas, robo o hurto de uso de vehículo, daños y pertenencia a grupo criminal.



Además, uno de los autores tenía una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con su pareja, con la cual viajaban en el vehículo utilizado para la venta de los objetos sustraídos.