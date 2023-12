China aprueba el ensayo en humanos de un fármaco de España contra el cáncer

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 16 de diciembre de 2023 , 13:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un fármaco basado en la molécula QTX125, desarrollado por los laboratorios de la empresa química donostiarra Quimatryx para luchar contra el cáncer, entrará “en el primer trimestre del año que viene” en la fase 1 de los ensayos clínicos en humanos en China.



Se trata de un tratamiento epigenético, que como ha explicado en una entrevista a EFE el presidente de Quimatryx, Pedro Esnaola, activa el inhibidor HDAC-6 en nuestras células produciendo un cambio químico que impide que las células tumorales se multipliquen.



"Nosotros no atacamos el cáncer, no vamos contra el tumor, nuestra molécula química genera unas condiciones para que nos podamos defender y podamos ir contra el tumor", de esta forma se evita recurrir a tratamientos como la quimioterapia o radioterapia.



“La genética es el ADN y la epigenética es lo que interpreta el ADN, lo que hace que esa información que está en el ADN se convierta en realidades: en proteínas, en acciones del cuerpo, en información para nosotros y para que nuestro cuerpo funcione bien”, abunda Esnaola.



Esta primera fase de los ensayos clínicos del fármaco concluirá, calcula Esnaola, “en el plazo de 18 meses”, cuando el escalado de dosis haya terminado y ya conozcan “cuál es la cantidad óptima de nuestro medicamento para conseguir los mejores resultados”.



"Pensamos que pasaremos la fase 1 e incluso la 2, y luego es ya donde nuestro producto tendrá que demostrar sus verdaderas capacidades", reconoce Esnaola.



Los tumores que mejor puede llegar a tratar la molécula QTX125, tal y como han demostrado los ensayos preclínicos realizados por Quimatryx, son los sólidos, como los de pulmón y páncreas, y los hematológicos, como los linfomas celulares del manto y las leucemias de mieloide.



El fármaco podría llegar al mercado chino, "en el mejor de los escenarios", dentro de cuatro o cinco años.



Las pruebas clínicas en el país oriental correrán a cargo de la empresa privada china HiDiamond, que en 2022 llegó a un acuerdo con la empresa vasca por alrededor de 90 millones de euros, con el que adquirió la licencia para iniciar la fase clínica y la comercialización del fármaco en China.



"Sorprendentemente, el mercado de China en el ámbito oncológico es solo el 10 % del mercado mundial, porque hasta ahora la oncología no se ha priorizado en el sistema de salud público chino", explica Esnaola.



De ahí que ahora haya empresas chinas que "se están moviendo para desarrollar fármacos dirigidos a su mercado", añade.



Los vascos se reservan la opción de comercializar el fármaco en Estados Unidos, Europa o Japón y "para mediados de 2025", estima el presidente de Quimatryx, llegarán a la fase clínica en Europa, siempre que los resultados obtenidos en China sean positivos.



La idea de emplear esta molécula nació en 2005 en la Universidad del País Vasco de la mano de los profesores Ana Arrieta y Fernando Cossío y junto al doctor catalán Manel Esteller, "un auténtico gurú de la epigenética a nivel mundial", cuando decidieron poner en marcha la generación de nuevas moléculas contra dianas epigenéticas.



En 2015 el proyecto se consolidó en la actual empresa Quimatryx, liderada esta vez por los investigadores y también fundadores del proyecto Yosu Vara y Eneko Aldaba, bajo el paraguas de la empresa Oncomatryx, una firma biotecnológica creada por el doctor Laureano Simón que desarrolla tratamientos personalizados para atacar los tumores invasivos.