Nicolás Redondo y Francisco Vázquez denuncian "autocracia" y "sometimiento a chantajes nacionalistas" en el PSOE

viernes 19 de enero de 2024 , 20:22h

El ex secretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo, y el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, han coincidido, en un acto en la ciudad herculina, en sus reproches al PSOE, del que el primero ha denunciado el "sometimiento a chantajes nacionalistas" y el segundo una "autocracia".



Así lo han expuesto con motivo de la presencia de ambos en la presentación del libro de Redondo, 'No me resigno. Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español', un acto promovido por la Tribuna Constitucional Coruñesa, presidida por Vázquez.



"La amnistía es tan inconstitucional ahora como lo era antes del 23 de julio", ha dicho Redondo en referencia a las elecciones generales. "Se ha hecho por conveniencia, no es de recibo que un gobierno moderno como el de España se negocie en Bruselas", ha sentenciado.



"Una mercaduría que se compraba y se vendía en los pasillos del Congreso", ha apostillado.



Cuestionado si cree que debe haber un cambio de rumbo en el PSOE, ha manifestado que su postura pasa por la defensa de un partido "reformista, moderado, con vocación de mayoría, que no se someta a chantajes nacionalistas".



"En algún momento volverá a aparecer porque es necesario para España", ha manifestado también Redondo, para quien son "imprescindibles" los pactos "con el centro-derecha".



"España necesita reformas imperiosamente" y esas reformas ha defendido que solo pueden venir de acuerdos "entre el PP y el PSOE". "Lo demás son cuentos y pretensiones dictadas por la ambición de unos y otros", ha recalcado.



"EN RIESGO" LA CONVIVENCIA



Por su parte, el exalcalde de A Coruña y presidente de la Tribuna Constitucional coruñesa, Francisco Vázquez, ha afirmado que "la amnistía es continuidad de los indultos, de todas estas políticas que están poniendo en gravísimo riesgo la convivencia de los españoles".



"El PSOE actual es un partido de autocracia, ha roto con su pasado constitucional", ha aseverado Vázquez, quien ha reivindicado "los valores de la socialdemocracia y de la Transición".



Además, ha considerado que en estos momentos existe "un oportunismo político que obedece a mantenerse en el poder, no a un planteamiento ideológico".



"Se está volviendo a resucitar las dos Españas, rompiendo la idea del consenso y el diálogo", ha añadido.