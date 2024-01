La nueva edición de Fiesta is Madrid presenta casi un centenar de ofertas para los asistentes del Fitur

Noche Madrid presenta por el décimo aniversario del programa Fiesta Madrid casi un centenar de planes y promociones

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 19 de enero de 2024 , 20:17h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Noche Madrid ha presentado la nueva edición del programa Fiesta is Madrid, que recogerá casi un centenar de los mejores planes de ocio y espectáculos para los asistentes de la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que tendrá lugar del 24 al 28 de enero.



Fiesta is Madrid, que celebra en esta edición su décimo aniversario, es una campaña dirigida a facilitar la vida nocturna de los visitantes y expositores profesionales de Fitur, proponiéndoles, en esta ocasión, más de 90 planes y promociones.



"Estos 10 años ininterrumpidos de Fiesta is Madrid en Fitur han generado unas cifras económicas espectaculares que ponen de manifiesto la excelencia y dinamismo actual del ocio nocturno y los espectáculos madrileños”, ha destacado la organización.



En el ámbito gastronómico, se ha vuelto a apostar por la oferta de los mercados municipales con degustaciones en el propio stand de Fiesta is Madrid, gracias a la colaboración del mercado de Tirso de Molina y Solo de Croquetas.



Asimismo, en esta edición de Fitur se presentará, además, la I Guía de la vida nocturna de la Comunidad de Madrid, realizada y editada gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, NOCHE MADRID y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional.



“La industria del ocio nocturno madrileño se encuentra en auge y se ha tornado en un elemento imprescindible para la promoción turística tanto de la capital como de otras localidades de la Comunidad de Madrid”, ha señalado Vicente Pizcueta, director de Comunicación y RRII de Noche Madrid.