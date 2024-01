Alba Barambio y César Lázaro se hacen con el oro absoluto en el Desafío X-Trail Trillo 2024

Más de 200 personas han participado este domingo en un nuevo y exitoso Desafío X-Trail Trillo, que ha alcanzado así su séptima edición a orillas del Tajo, en medio de un gran ambiente y con menos frío del habitual.

lunes 15 de enero de 2024 , 19:30h

La joven Alba Barambio y César Lázaro, una conquense y otro llegado de la provincia de Toledo, ambos vecinos de la región, se han hecho este domingo con el oro absoluto, femenino y masculino, respectivamente, de la carrera reina del Desafío X-Trail Trillo 2024, después de subir a las Tetas de Viana y descender a los meandros del Tajo, para regresar de nuevo al puente sobre el río, en pleno corazón del municipio, en dos horas y cuatro minutos en el caso de Barambio y una hora y 42 minutos en el caso de Lázaro.



En segundo lugar, del lado femenino, llegaba Esther Julián, mientras que la plata en el caso de los hombres fue para Marcos Pascual. Completaron el podio en categoría absoluta David Cano, tercero en el caso masculino, y Laura Molina, tercera entre las féminas.



La entrega de premios tuvo lugar cerca de las 14.00 horas del mediodía, con prácticamente todos los corredores ya en la línea de meta y después de una jornada intensa y con menos frío del habitual para esta carrera, que suele celebrarse rondando los cero grados centígrados. En esta ocasión, se pudo disfrutar de una temperatura media de entre 6 y 8 grados, en una mañana nublada en la que también cayeron algunas gotas de lluvia.



Alba Barambio llegaba a la meta con una enorme sonrisa, con pocos signos de fatiga en su rostro y muy contenta tras el resultado. La conquense de 21 años de edad, componente del Rujamar Team de Trail, reconocía que se le había dado muy bien. “Es una carrera muy corredera, la verdad, se me ha hecho larga pero me he encontrado muy bien”. Era la primera vez que Barambio pisaba el terreno trillano y admitía haberle gustado mucho. “Me ha gustado un montón, tiene unas vistas estupendas por ahí arriba; lo que más me ha gustado es la zona justo cuando subes, que ves la central y todas las vistas, el collado de las Tetas de Viana”. Después de tan solo dos años corriendo, la joven de Villalba de la Sierra ya es toda una promesa, pues ha ganado todas las carreras en las que ha participado en 2023, entre ellas, la más conocida, la Subida al Cerro de la Degollá, en Priego, el pasado mes de noviembre.



También era la primera vez para César Lázaro, que acudió a Trillo junto a su club, Navatrail. Natural de Navamorcuende, una localidad cercana a Talavera de la Reina, Lázaro reconocía haber disfrutado de su paso por el séptimo Desafío X-Trail. “No me venía muy bien el recorrido porque es muy corrible, a mí me gusta más subir, pero he jugado bien mis cartas y me ha salido bien”, en palabras del toledano. “Es la primera vez que venía a Trillo y la verdad es que me ha gustado mucho, es un circuito muy ratonero pero muy marcado, imposible perderse, muy disfrutón; había subidas y bajadas muy bonitas”, admitía el corredor, minutos después de terminar el recorrido.



El oro masculino en el caso de los veteranos fue para Antonio Andrés; para María Jesús Algarra en el caso de las veteranas femeninas.



También muy rápida fue la carrera de 10 kilómetros, que fue completada en tan sólo 40 minutos por el primero en llegar, Pablo Sanz. Javier Fernández obtuvo la plata e Israel Pacheco se hizo con el bronce. Del lado femenino, fue Patricia Estévez la que se hizo con el oro absoluto, mientras que Pilar Cuenca y Tamara García completaron el podio.



En el caso de los veteranos, fueron Adolfo Valdaliso y Ruth Ortega los más rápidos en la carrera de 10 kilómetros, haciéndose con el primer puesto en unos premios que fueron entregados por el concejal de Deportes, Pablo Sancho y el organizador de la prueba, Rubén Martínez, gerente de TrilloAventura.



Buen ambiente y reencuentro de amigos



Más allá de lo deportivo, el Desafío X-Trail Trillo volvió a ser una jornada de reencuentros y de buen ambiente. Los abrazos y saludos comenzaban bien temprano, cuando los primeros corredores llegaban a las inmediaciones de la calle Jardines, epicentro de la prueba, para recoger sus dorsales. De allí partían primero los participantes en la ruta senderista, en torno a una veintena de personas. Más tarde, a las 10.30 horas, era el turno de los corredores de la carrera larga, la de 22 kilómetros, los más numerosos. Sólo media hora después salían los participantes en la carrera corta, la de 9 kilómetros. Y por último partía la novedad de este año, la carrera infantil, que reunió a más de una docena de niños que realizaron un pequeño recorrido en la calle Jardines. En total, más de 200 personas han participado en alguna de las modalidades de este 7º Desafío X-Trail Trillo 2024.



Transcurrida la mañana, pasadas las 13.00 horas humeaba la enorme sartén donde se cocinó la gran caldereta elaborada con más de 65 kilos de carne, y que consiguió calentar los cuerpos de los corredores y reponer sus fuerzas, despidiendo un nuevo y exitoso Desafío X-Trail Trillo.



Dani Molina y Ángel Llorens en la jornada técnica previa al Trail



Como es ya habitual, el programa del Desafío se completó con una jornada técnica que tuvo lugar el sábado. Por la mañana se celebraron clases de entrenamiento de alta intensidad y de iniciación al yoga, mientras que por la tarde hubo una proyección de cine sobre deporte y aventura y dos conferencias de dos enormes deportistas profesionales, el guadalajareño Dani Molina y el conquense Ángel Llorens, ambos grandes campeones en varias disciplinas.



Dani Molina proyectó un vídeo resumen de su vida, para después contarla en primera persona, “la historia de un niño que odiaba nadar, y que gracias a su madre aprendió”. Desde su infancia deportista, pasando por su accidente de moto hasta convertirse en campeón del mundo de triatlón, Molina detalló su recorrido vital y deportivo con enorme cercanía y sinceridad, a sabiendas de que todavía está en lo más alto y que piensa pelear por llegar fuerte a los Juegos Olímpicos de Paris para volver a coronarse.



Por su parte, Ángel Llorens también relató cómo ha sido su vida como deportista, deteniéndose sobre todo en sus hazañas verticales, como la conseguida en el Hotel Bali de Benidorm, donde le arrebató el récord del mundo a un australiano después de 952 escalones y 52 pisos recorridos en tan solo 4 minutos. El actual organizador del Trail de Priego -la Degollá-, en Cuenca, un evento deportivo que reúne a los mejores corredores de montaña de España, es actual imagen de Mizuno y sigue compitiendo, aunque reconoce que a sus más de 50 años, empieza a seleccionar más sus participaciones.



Para el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Trillo, “el Desafío X-Trail Trillo ha vuelto a demostrar que es una prueba más que consolidada, y que se esfuerza cada año por mejorar y ofrecer la mejor experiencia a los atletas que nos visitan”. “Creo que es una carrera que hay que conocer, no sólo por la belleza de los parajes que se pisan, como las Tetas de Viana, la Silla del Caballo o los meandros del río Tajo, sino también porque es un día divertido, de reencuentros entre amigos, de buen ambiente y de buena gastronomía, una muy buena forma de inaugurar la temporada de carreras de montaña”.



“Esta carrera es única y original por las fechas en que se celebra”



Por su parte, Rubén Martínez, organizador del evento, se muestra igualmente satisfecho, sobre todo por el feedback positivo recibido sobre los cambios que han tenido lugar este año. “A la gente le ha gustado mucho, han sentido que la carrera es un poco más dura, la hemos hecho un poco más dura, con más kilómetros y más desnivel, hemos cambiado también algunos senderos, y les han encantado, y ese es el feedback más importante que queríamos tener este año ha sido ese”, en palabras de Martínez.



“En general, la gente nos ha felicitado por cómo estaba señalizada, nos han dicho que pocas carreras están señalizadas como ésta, nos han dado las gracias también por los voluntarios, por la organización, y porque durante toda la carrera se han sentido arropados, también por la seguridad que había, con

Protección Civil y la Cruz Roja. La valoración de los corredores ha sido positiva y eso es lo más importante”, detalla el organizador, quien destaca que el Desafío X-Trail de Trillo es ya una carrera conocida y reconocida, y que es “única y original por las fechas en que se celebra, es la primera del año, y porque estamos en una de las zonas más frías a nivel nacional, lo que le suma un punto más para venir a correrla en estas condiciones meteorológicas”.



Por último, Rubén Martínez Obispo asegura que ya está trabajando en la próxima edición, “pronto anunciaremos la fecha”, indica, así como las novedades y cambios de una carrera que ya se ha hecho su hueco en el calendario. Además, explica Martínez, actualmente se están llevando a cabo los trámites con Medio Ambiente y con el propio Ayuntamiento de Trillo para conseguir dejarla señalizada durante todo el año, con el objetivo de que cualquiera pueda venir a entrenar cuando quiera, al igual que ocurre con las rutas de ZonaZentro.