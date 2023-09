La alta participación, la ausencia de incidentes y el buen tiempo, protagonistas de las Fiestas de Trillo

lunes 11 de septiembre de 2023 , 19:53h

Ayer, domingo 10 de septiembre, terminaron las Fiestas de Trillo, unos días marcados por la alta participación en cada actividad del programa, por la ausencia de incidentes y por el buen tiempo, que dejó disfrutar de unas Fiestas Patronales divertidas y coloridas casi hasta su último suspiro, cuando una tromba de agua motivó la suspensión de la actividad final prevista en el programa, un espectáculo de variedades que también había conseguido llenar a rebosar la plaza Mayor antes de que descargara la tormenta.



Trillo ha terminado sus Fiestas Patronales este domingo, unos días en los que ha destacado la alta participación de público y peñistas en todas las actividades del programa, la ausencia de incidentes y el buen tiempo, que ha reinado en el municipio hasta ayer por la tarde, cuando tuvo que ser suspendido el último acto previsto en el programa a causa de una tormenta. Hasta ese momento, el sol y el calor han permitido que todas las actividades se hayan podido desarrollar en medio de un gran ambiente y con una participación masiva por parte de trillanos y visitantes.



“En líneas generales, estoy muy satisfecho con el desarrollo de estas primeras fiestas en las que he estado al frente de la Concejalía de Festejos y de la Comisión”, reconoce Sergio Recuero, quien recalca “la alta participación que ha habido, el buen tiempo que nos ha acompañado en las fiestas, pese a que las previsiones no eran muy halagüeñas y salvando el chaparrón final, y que las peñas se han involucrado mucho en las barcas, en los disfraces… les estoy muy agradecido porque gracias a eso ha habido mucho colorido en estos festejos”.



A nivel musical, ha destacado por encima del resto la actuación de La Misión en la noche del sábado. La orquesta de mayor envergadura de España desplegó su gigante escenario en la explanada de la calle Jardines, que se llenó para disfrutar del evento: un espectáculo de luz y sonido espectacular, con pantallas enormes, pasarelas, distintos niveles de altura y más de una veintena de artistas entre músicos, cantantes y bailarines. Un concierto que disfrutaron varios millares de personas, que no se movieron de los pies del enorme escenario hasta finalizada la actuación, más allá de las cinco de la madrugada del domingo. “Fue todo un éxito, solamente hay que ver cómo estaba toda la gente en la calle Jardines y no se fue ni un alma de allí. Estuvo todo el mundo desde que empezó la orquesta hasta que terminó, todos bailando; es lo principal que destacaría a nivel musical”, en palabras del concejal de Festejos.



“Muy satisfecho” se declara también Sergio Recuero a nivel taurino, el más cercano al también recortador. En primer lugar, el concejal destaca la suelta de vacas por el río al estilo tradicional, una costumbre que se había perdido y que se ha recuperado en estas fiestas de septiembre, además, con el añadido de hacer una versión dirigida a los más pequeños, los niños, que también pudieron disfrutar de pequeños bueyes y del toro amaestrado llamado Angelito, que fueron soltados a la orilla del río, donde incluso se dieron un baño junto a los más pequeños, dejando estampas muy bellas junto al Tajo. “La verdad es que lo considero un éxito porque que al final he conseguido lo que me propuse, y es que toda la gente del pueblo lo pasara bien y disfrutara con vacas más pequeñas”. También subraya nuevamente el concejal la actuación y actitud de las peñas en el Gran Prix, una actividad muy divertida en la que participaron ocho peñas de forma muy activa junto a pequeñas vaquillas y con pruebas de lo más variopintas. Sobre el encierro por el campo, y aunque los dos astados no se dejaron ver en el pueblo, sí que se mostraron y dieron juego para aquellos aficionados que disfrutaron del encierro sobre el terreno, como detalla Recuero.



Por último, a nivel taurino, mención especial merece la novillada solidaria que acogió la plaza de toros La Isla en la tarde del sábado, donde Víctor Cerrato y Cid de María salieron a hombros después de realizar estupendas faenas ante los novillos de Hermanos Boyano. “La novillada dio buen juego, estuvo muy bien presentada y además hubo una alta participación, lo que nos vino muy bien porque todos los beneficios se donarán a la Asociación Caminando”, explicó el concejal, anunciando que en los próximos días se hará pública la suma recaudada gracias a la venta de las entradas.



“Espero haberlo hecho de la mejor forma posible, he intentado estar en todos los actos ayudando a todo el mundo junto con mis compañeros de la Comisión”, termina Recuero, muy contento por cómo se han desarrollado sus primeras Fiestas de Trillo como concejal y agradecido a todas las personas que han contribuido al éxito de todos los festejos.



Explosión de creatividad y colorido en el Tajo



Capítulo especial merecen el concurso de disfraces y el de barcas y estaribeles por el Tajo. Un año más, las peñas volvieron a sorprender y divertir con sus ideas y ocurrencias, tanto en la noche del viernes, cuando la plaza de toros acogió el concurso de disfraces, como a mediodía del sábado, cuando tuvo lugar el descenso de barcas por el río. Las modas y noticias protagonistas de este verano no faltaron entre los atuendos: hubo muchas sirenas del Tajo, también muchas barbies y unos cuantos Rubiales y Jennys de la selección española de fútbol. También hubo olas en medio del río, vikingos, flamencos, indios, trogloditas y demás tribus que llenaron de color y multiculturalidad el Tajo.



“Quiero recalcar que cada vez se lo curran más, había barcas que eran espectaculares y había disfraces que estaban súper trabajados, con coreografías, con un trabajo de trajes que es impensable, y creo que la verdad es que todo el pueblo tiene que estar agradecido a estas peñas que hacen estas cosas, porque al final nos dieron dos espectáculos muy visuales y muy bonitos, y trabajaremos los siguientes meses para que aún se puedan potenciar más y tenga mayor reconocimiento todo este trabajo que hacen”, termina Sergio Recuero.



Igualmente satisfecho y contento por el desarrollo de las Fiestas de Trillo se siente el alcalde del municipio, Jorge Peña, quien animaba a los trillanos y peñistas a disfrutar de sus merecidas fiestas en su discurso del pregón y posterior chupinazo que dio comienzo a las mismas, el pasado día 6. En ese momento,

Peña también aprovechó para agradecer a sus vecinos su confianza y expresar su “orgullo” por ser el alcalde de un pueblo como Trillo, “un pueblo por el que merece la pena trabajar y donde merece la pena disfrutar”, en palabras del primer edil, que daba inicio así a unos días de “alegría, unión y hermandad”. En este sentido, Jorge Peña también destaca los actos dedicados a la patrona, la Virgen del Campo, que además han gozado de una enorme asistencia, tanto la misa y procesión de la víspera, el día 7, como la misa y romería en la ermita, a la que acudieron cientos de personas, el día 8 de septiembre, fiesta grande de la Virgen del Campo y de Trillo.