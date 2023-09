‘Raíces y flores’ rinde homenaje a la Virgen del Campo, repasando la historia y avatares de Trillo a través de la poesía

martes 05 de septiembre de 2023 , 17:30h

El Ayuntamiento de Trillo ha editado un libro que reúne más de un centenar de escritos y poemas dedicados a la Virgen del Campo a lo largo de los años, con motivo de su Novena y festividad del 8 de septiembre, cuando fieles, peñas, instituciones y asociaciones le ofrecen flores y palabras de amor y admiración. La publicación, que se presentó el pasado domingo, cuenta con prólogo del periodista Fernando Ónega y congrega poesías a la Virgen del antiguo párroco de Trillo don Santiago Jiménez, de Juan Jesús Batanero y de Francisca Gutiérrez, principalmente, además de una parte final dedicada al acervo cultural trillano, con canciones, villancicos y otros cánticos religiosos y tradicionales.



El Ayuntamiento de Trillo acaba de presentar Raíces y flores, un libro que reúne 146 poesías dedicadas a la Virgen del Campo a lo largo de los años, y que pretende ser un homenaje a ella y a todos aquellos que “guardan en su memoria la historia y costumbres de Trillo y disfrutan del grato empeño de transmitirla”, como reza la propia publicación en su portada, protagonizada por una fotografía de la patrona ante su ermita, en el día de su festividad, el 8 de septiembre.



Teniendo en cuenta el contenido y la protagonista del libro, y aunque el mismo está editado desde la pasada primavera -gracias al impulso del anterior concejal de Festejos, Hugo Pérez, y al trabajo de recopilación de textos de Eusebio Moreno y Juan Jesús Batanero-, el Ayuntamiento de Trillo y la Hermandad de la Virgen del Campo han decidido emplazar su presentación en el marco de la Novena de la Virgen del Campo, que se lleva a cabo durante los nueve días previos al 8 de septiembre. Así, fue el pasado domingo, 3 de septiembre, cuando tuvo lugar el sencillo acto, una vez terminada la Santa Misa dominical y la posterior Novena, ambas oficiadas por otro de los protagonistas de Raíces y flores, el antiguo párroco de Trillo, don Santiago Jiménez, autor de la mayoría de los escritos e impulsor de esta bonita tradición de ofrecer a la Virgen flores y también palabras.



No obstante, fue Jorge Peña, alcalde de Trillo, quien tomó la palabra en primer lugar para presentar el acto. “Es un honor y un privilegio estar aquí hoy como alcalde de Trillo para celebrar la presentación de este hermoso libro en honor a nuestra querida patrona, la Virgen del Campo”, dijo Peña, consciente de que “este evento no sólo nos brinda la oportunidad de honrar y enaltecer a la Virgen, sino que también nos permite reflexionar sobre la profunda historia y las raíces culturales que conectan a nuestro pueblo”.



En este sentido, señaló el primer edil, “la Virgen del Campo ha sido una fuente constante de inspiración y consuelo para generaciones de trillanos; su presencia en nuestra vida cotidiana nos recuerda la importancia de la fe, la esperanza y la unidad”. “Este libro, meticulosamente creado y recopilado, es un testimonio tangible de la devoción que sentimos por nuestra patrona y la rica historia que compartimos como pueblo”, detalló Jorge Peña.



Y es que Raíces y flores reúne decenas de poemas, concretamente 146, dedicados a la Virgen del Campo y ofrecidos a ella durante los días de su Novena, en los que distintas peñas, asociaciones, el propio Gobierno en el Ayuntamiento y otras instituciones y entidades se acercan a su patrona para rendirle devoción a través de estos bellos escritos, que a lo largo de los años han expresado su amor por ella, su devoción, su confianza, sus alegrías o sus pesares, y también han dejado retratados momentos del pueblo como la juventud de sus peñas, la veteranía de otras o tristes noticias como la pérdida de vecinos jóvenes y queridos.



“Con él renovamos nuestro compromiso de preservar y transmitir nuestras tradiciones”



Al tiempo que felicitó a todos los que “han contribuido a la realización de este libro”, Peña también subrayó su importancia, pues, con él, “renovamos nuestro compromiso de preservar y transmitir nuestras tradiciones y valores a las futuras generaciones. La historia de la Virgen del Campo es nuestra historia, y es nuestro deber asegurarnos de que perdure en el tiempo y siga inspirando a aquellos que vienen después de nosotros”, terminó el alcalde, no sin antes lanzar un “¡Viva la Virgen del Campo!”.



Tras los aplausos del público, el turno de palabra fue para Juan Jesús Batanero, profesor, escritor, trillano y uno de los vecinos más involucrados y activos en la preservación de las tradiciones y las costumbres del pueblo. Además de haber participado como autor de numerosas poesías dedicadas a la Virgen junto a Santiago Jiménez y Francisca Gutiérrez, Juan Jesús Batanero también se ha encargado de engrosar la publicación, añadiendo una sección dedicada al acervo cultural trillano, un compendio de canciones, cánticos religiosos y villancicos de Trillo, cuya pervivencia ha querido asegurar Batanero con su incorporación a Raíces y flores.



Después de enaltecer y agradecer a don Santiago por su “providencial idea”, hace décadas, de involucrar a peñas, asociaciones, hermandades, corporaciones, etcétera, a su participación activa durante la Novena, con ofrendas de flores y poesías inéditas dedicadas a la Virgen del Campo, Batanero destacó el espíritu del libro, pues en él “queda grabado el acopio de identidades culturales y valores religiosos que cultivaron nuestros padres y abuelos, en los que hemos participado gozosos nosotros, y para que puedan congratularse y beber futuras generaciones trillanas, orgullosas de pertenecer a una comunidad rica en fervor, historia y tradiciones”.



Por último, y antes de que el actual párroco de Trillo, Theophile Niyonsenga, despidiera el acto, fue el antiguo párroco, Santiago Jiménez, quien se considera “un trillano más” después de vivir en Trillo durante 35 años, el que dirigió unas palabras al público. Después de saludar y agradecer la invitación, Jiménez felicitó también al Ayuntamiento de Trillo, “por publicar este libro, que recoge gran parte de los sentimientos que a lo largo de las Novenas a la Virgen del Campo, nuestra patrona, se han ido manifestando como expresión de cariño y confianza a nuestra Madre”.



“Este libro -continuó don Santiago- es historia y una forma de dejar plasmada la piedad popular que nos ayuda a mantener viva nuestra fe y a comunicarla a nuestros hermanos. Abrir este libro es encontrarnos con sentimientos que nos ayudan a vivir la fraternidad y a reconocer momentos verdaderamente emotivos”. En este punto, el párroco recordó uno de los poemas recogidos en Raíces y flores, dedicado a un momento triste, en el que la Peña Los Que Faltaban despedía a uno de sus jóvenes miembros, fallecido mientras participaba en el desfile de peñas de 1999. “Queremos pedirte, alentados por la fe, que guardes bajo tu manto al joven José Manuel”, rememoró Santiago Jiménez, retrotrayéndose décadas atrás en el tiempo.



“Quiero aprovechar esta oportunidad para daros las gracias por vuestra colaboración, tanto en la Novena a la Virgen del Campo como en la Semana Santa y en tantos otros momentos y circunstancias”, continuó Jiménez. “Gracias a ello, todos hemos salido enriquecidos en lo humano, en lo espiritual y en el patrimonio artístico del cual podemos disfrutar. Os animo para que sigáis con este mismo espíritu, con el fin de que esta riqueza vaya en aumento. Que la Virgen del Campo, nuestra madre, nuestra patrona, nos proteja a todos y nos acompañe siempre en nuestro camino”, terminó Santiago Jiménez, despertando un emotivo y largo aplauso del público que llenó la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para volver a encontrarse con él.



Con prólogo del veterano periodista Fernando Ónega, que muy amablemente ha querido poner su pluma a las primeras páginas de la publicación, Raíces y flores ya se puede adquirir en la Bibioteca municipal y también durante los actos religiosos de las Fiestas Patronales de Trillo, que arrancan mañana miércoles 6 de septiembre. Su venta, al precio de 5 euros, servirá para que la Hermandad de la Virgen del Campo lleve a cabo distintos trabajos de mantenimiento de la imagen de la Virgen.