La temperatura mínima será este martes en Tamajón de 8°C y la máxima podría alcanzar los 12°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Irene llega este martes a Guadalajara con lluvias y rachas de viento de hasta 24 km/h

Este martes amanecerá a las 8:35 y anochecerá a las 18:09 horas, las temperaturas estarán entre 10°C y 13°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de enero de 2024 , 07:47h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos; y brumas y nieblas, sobre todo matinales, en zonas de montaña y de forma dispersa en el resto.



Probabilidad de lluvias débiles en el oeste y zonas montañosas del este de madrugada y durante el día, aumentando a lluvias y chubascos al final del día que se irán extendiendo de oeste a este.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el norte y sufrirán cambios ligeros en el resto; mientras que las máximas también experimentarán un ascenso. El viento de suroeste será flojo aumentando a moderado.



Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18ºC en Albacete, entre los 11 y los 16ºC en Ciudad Real, entre 9 y 15 grados en Cuenca, entre 10 y 13ºC en Guadalajara y entre 12 y 18ºC en Toledo.



Las borrascas Hipólito e Irene traen lluvias generalizadas esta semana.-



Sucesivos frentes de la borrasca ‘Hipólito’ dejan precipitaciones en casi todo el territorio, que serán más abundantes en el sur de Galicia, meseta norte, norte de la sur y sistema Central, a la espera de una nueva borrasca, ‘Irene’, este martes 16 de enero, que traerá precipitaciones débiles y ocasionales, además de una leve subida de las mínimas, según el portavoz de AEMET Cayetano Torres.



Torres ha precisado que, en las últimas 24 horas, el frente cálido asociado a la borrasca ‘Hipólito’ ha dejado precipitaciones moderadas en Galicia, débiles en la cornisa cantábrica y de cierta importancia en Castilla y León, Extremadura, Madrid, Toledo, oeste de Cuenca y norte de Albacete.



Así, destaca las precipitaciones recogidas en Mazaricos (La Coruña) de hasta 65 litros por metro cuadrado (l/m2); 67 l/m2 en Casa Do Porto (La Coruña); 72 l/m2 en Boiro (La Coruña); 21 l/m2 en Ginzo de Limia (Orense); 17 l/m2 en Ribadeo; 7 l/m2 en Santander; 25 l/m2 en Zamora; 19 l/m2 en Valladolid y Burgos; 25 l/m2 en Somosierra; 27 l/m2 en puntos de Cáceres; 11 l/m2 en Badajoz y hasta 15 l/m2 en Toledo.



Aunque gran parte de Aragón, toda Galicia, Comunidad Valenciana y prácticamente toda Andalucía, Baleares y Canarias no han registrado precipitaciones.



Por su parte, las temperaturas mínimas de esta madrugada han estado por encima de cero en prácticamente toda España, a excepción de zonas de Aragón, donde el mercurio ha llegado a registrar hasta 2 grados bajo cero (-2ºC), en Lérida, en puntos de Cuenca se han registrado -3ºC y en Granada -1ºC. Baleares ha rondado los 6ºC/13ºC de mínima y en Canarias ha habido hasta 21ºC de mínima en Fuerteventura.



Este lunes 15, la AEMET avisa del paso de sucesivos frentes de la borrasca ‘Hipólito’, sometidos a vientos del suroeste en la Península, del oeste de Baleares y sur de Canarias, que dejarán precipitaciones localmente persistentes en el oeste de Galicia y sistema Central Occidental, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones extendiéndose de oeste a este, afectando a casi todo el territorio, excepto a la mayor parte del área mediterránea, donde predominarán nubes medias y altas.



Las precipitaciones serán más abundantes en el sur de Galicia, meseta norte, norte de la sur y sistema Central, con probabilidad de llegar a ser persistentes en su parte occidental, así como al principio en el oeste de Galicia. Aunque serán de carácter débil y ocasional en los tercios sur y este peninsulares y en general irán a menos en la segunda mitad del día, con posibilidad de nieve en Pirineos por encima de los 2.000 metros.



En Canarias predominará la nubosidad de tipo medio y alto, con probables precipitaciones al oeste del archipiélago y es probable la calima, que tampoco se descarta en el sur peninsular.



Se esperan posibles brumas y nieblas posfrontales en amplias zonas de la vertiente atlántica, en especial en montaña, así como los bancos de niebla matinales en Pirineos y depresiones del nordeste.



Así, las temperaturas máximas descenderán en el tercio sureste peninsular, aumentando la mayor parte del cuadrante noroeste, en torno del Ebro y Canarias, con mínimas en aumento de forma casi generalizada en la Península y Baleares, incluso localmente notable en Valles.



Con ello, las heladas quedarán restringidas a los Pirineos y llegando a los 22ºC en Alicante, en Almería y en Málaga; 17ºC en Granada; 19ºC en Cádiz; 18ºC en Badajoz; 16ºC en Toledo; 13ºC en Cuenca; 14º en Madrid; 13ºC en Segovia; 14ºC en Valladolid; 17ºC en Coruña y Oviedo; 16ºC en Santander; 18ºC en Bilbao; 15ºC en Vitoria; 12ºC en Pamplona; 17ºC en Logroño; 13ºC en Huesca; 16ºC en Zaragoza; 14ºC en Lérida; 17ºC en Barcelona; 18ºC en Palma y hasta 26ºC en Santa Cruz de Tenerife.



En cuanto al viento, la AEMET prevé intenso del oeste y suroeste en la Península y Baleares con intervalos de fuerte en las islas de Alborán y rachas muy fuertes en zonas de la sierra del Este y sudeste. En Canarias soplarán vientos de componente sur arreciando en las islas más occidentales y llegando también a rachas muy fuertes.



LA BORRASCA ‘IRENE, MÁS PRECIPITACIONES DÉBILES

Para este martes 16, la Península estará bajo la influencia de una nueva borrasca, ‘Irene’, que viene del suroeste, por lo que se prevé una abundante nubosidad con precipitaciones, afectando a la mayor parte de la Península en general de forma débil y ocasional, que serán más abundantes en el oeste de Galicia y del Sistema Central, mientras que serán menos probables en el tercio oeste, sin esperarse en litorales del Levante. Al final del día se intensificarán en el extremo oeste peninsular, pudiendo ir acompañadas de tormenta.



Además, no se descartan precipitaciones en forma de nieve en Pirineo a partir de los 1.800 o 2.000 metros.



En Canarias, el paso de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en las islas occidentales, que podrían llegar a fuertes y persistentes en La Palma y Tenerife, y sin descartarse de forma ocasional en el resto. En el noroeste del archipiélago, persistirá la probabilidad de precipitación.



También habrá brumas y bancos de niebla matinales en buena parte de las zonas de montaña de la península, así como en depresiones del nordeste, pudiendo ser persistentes en el entorno de los sistemas Central Ibérico y Cordillera Cantábrica.



Las temperaturas máximas experimentarán un descenso en Canarias e interiores del norte y noroeste peninsular, en aumento en el cuadrante sureste y sin grandes cambios en el resto, mientras que las mínimas descenderán en buena parte de la mitad norte peninsular y medianías de Canarias, aumentando en el este del archipiélago, Andalucía y centro sureste peninsular.



Las heladas quedarán restringidas a los Pirineos y de forma dispersa en otras zonas de montaña.



Por otra parte, soplará viento de componente sur y oeste en casi todo el país, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en las canarias de mayor relieve y tendiendo a arreciar en la Península, llegando también a intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el oeste de Galicia, golfo de Cádiz y montañas del norte.



Ya de cara al miércoles 17, continuarán las precipitaciones en prácticamente toda la Península, a excepción del litoral mediterráneo y Baleares, y en Canarias lloverá algo al norte de las islas. Además, podrían darse tormentas ocasionales, concretamente en el oeste de Galicia y Sistema Central, así como en Andalucía Occidental, donde podrían ser localmente fuertes y persistentes.



Por su parte, la cota de nieve se situará entre los 1.800 y 2.200 en el Pirineo y sureste y con baja probabilidad de nevada en el sistema central y cantábrica.



MÁXIMAS EN DESCENSO A MITAD DE SEMANA

También aumentarán las máximas en el tercio nordeste peninsular y Melilla, descendiendo en el resto, mientras que las mínimas aumentarán en Baleares, mitad norte peninsular y Andalucía occidental, descendiendo en el resto.



El viento soplará intenso del sur y suroeste en casi todo el país, con poniente en el Estrecho de Alborán, tendiendo a amainar en Canarias y llegando a fuerte en los litorales, además se esperan rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península y Baleares, a excepción de las áreas no pirenaicas del extremo nordeste, donde en general soplará viento flojo.



Por último, el jueves 18 de enero las precipitaciones serán débiles, intensas por el oeste de la Península, que se desplazarán a la mitad sur el viernes y en Canarias. De cara al sábado 20, vuelve el tiempo estable en toda la Península y Baleares, menos en el extremo sudeste peninsular, con descenso de las mínimas y ascenso de las máximas.