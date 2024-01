La OMS advierte de una enfermedad X

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 15 de enero de 2024 , 19:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La enfermedad X, un término utilizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para referirse a un patógeno que puede emerger y propagarse con rapidez por todo el mundo, sería hasta 20 veces más letal que el coronavirus, según alertas recientes de ese organismo internacional.



El nombre fue adoptado hace algunos años pero no fue sino hasta ahora, pasada la pandemia de Covid-19, que se ha hecho más hincapié en ella.



Esta semana el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, participará como orador en la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, con una sesión llamada “Preparándose para la enfermedad X”.



De acuerdo con la OMS esta enfermedad “representa el conocimiento de que una epidemia grave podría ser causada por algún patógeno que actualmente se desconozca que cause enfermedades humanas”.



No es un nuevo virus

La enfermedad X no es un nuevo virus, sino un supuesto teórico que la OMS utiliza para desarrollar directrices preventivas y planes de acción ante crisis sanitarias futuras.



En abril pasado, después de decretar el fin de la emergencia mundial por covid-19, la organización dio a conocer la Iniciativa de Preparación y Resiliencia para las Amenazas Emergentes (PRET, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo entregar información útil y ofrecer un espacio de colaboración para que los gobiernos y autoridades sanitarias de todos los niveles fortalezcan sus mecanismos de prevención, atención y respuesta ante posibles epidemias.