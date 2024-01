8.934 empresas abandonaron Cataluña desde el golpe de Estado de 2017

domingo 14 de enero de 2024 , 12:18h

En el denominado procés, en octubre de 2019 la Fiscalía defendió que en Cataluña se produjo una “insurrección” entre septiembre y octubre de 2017 con una violencia pasiva y activa para un único objetivo: declarar la independencia. A su juicio, los acusados intentaron “liquidar” la Constitución y por eso deben ser condenados por un delito de rebelión.



En su informe definitivo en el juicio del procés, el Ministerio Público entiende que lo ocurrido en Catalunya fue un “golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídicos por otro por métodos ilegales”.



El primer fiscal en intervenir fue Javier Zaragoza que defendió que la situación en Cataluña aquel otoño de 2017 no fue normal por eso se tuvo que enviar 6.000 agentes para frenar un referéndum ilegal, el rey Felipe VI tuvo que realizar un discurso advirtiendo del respeto a la convivencia y el Gobierno tuvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución. “Esto demuestra que era un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público y por eso no puede ser una sedición”.



El desafío separatista del referéndum (que ahora acaba de amnistiar el socialista Pedro Sánchez) desató una fuga de empresas sin precedentes en la región hacia otras partes de España.



La incertidumbre se apoderó de los mercados y dentro del Ibex 35 todas las firmas catalanas trasladaron su sede social fuera de este territorio (Banco Sabadell, CaixaBank, Naturgy, Colonial, Abertis o Cellnex). También se marcharon por entonces de Cataluña otras grandes compañías, como VidaCaixa, Aguas de Barcelona, Cervezas San Miguel, eDreams, Axa o Bimbo.



Según los datos que el Colegio de Registradores ha facilitado a Libre Mercado, un total de 8.934 empresas han abandonado Cataluña desde el 1-O hasta el segundo trimestre de 2023, último periodo con los datos disponibles. Todavía habrá que esperar unos meses para averiguar si el pacto entre PSOE y Junts volverá a activar otro éxodo de compañías de Cataluña a otras regiones de España.