LA HIPOCRESÍA DE PAGE, otra vez, AL DESCUBIERTO con recado de Feijóo : "Lo que conviene es que todos practiquemos lo que predicamos, los dobles mensajes no valen"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que realizará una "ruta por la igualdad" como "símbolo de resistencia" frente a los pactos del Gobierno con Junts. Pide a Page que predique con el ejemplo, ya que "los dobles mensajes no valen"

domingo 14 de enero de 2024 , 07:49h

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha denunció este viernes el "mercadeo" de Junts con el asunto de la inmigración ("ningún Estado puede renunciar a la competencia en fronteras", señaló). Este sábado, Feijóo, sin citarlo, ha declarado: "Lo que conviene es que todos practiquemos lo que predicamos, porque es evidente que, si no, los dobles mensajes no valen, y mucho menos en los tiempos que nos toca vivir".



Desde que Feijóo es presidente del PP nunca ha citado expresamente a García-Page en la decena de veces que ha visitado Castilla La Mancha.



Feijóo lanza la "ruta por la igualdad" para mostrar al Gobierno de Pedro Sánchez "la resistencia de España", que "no acepta chantajes frente a los quieran trocear, dividir, fracturar y levantar un muro entre españoles".



Así se ha pronunciado Feijóo desde Toledo, donde con la intervención ante el Comité de Dirección ha puesto el punto y final al "encierro" que ha mantenido con la cúpula de los 'populares', en el que ha diseñado la "ofensiva política, social y jurídica" de su formación contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras sus pactos con los independentistas.



Tras desvelar que dicha "ruta por la igualdad" recorrerá las plazas de los pueblos y las ciudades de "toda España", ha avanzado que ese "anhelo de la mayoría de los españoles por la fraternidad y la convivencia" también llegará a Castilla-La Mancha, "donde saben mucho de la necesidad de la igualdad de todos los ciudadanos".



"No es aceptable que en España se escuche más lo que exigen los independentistas o lo que se decide en Waterloo, que lo que piden la mayoría de los españoles, lo que necesitan los españoles que viven en los pueblos, en las plazas y en las ciudades de España", ha proclamado.



Ha expresado que "urge restaurar" la convivencia y el respeto, así como la dignidad y neutralidad de las instituciones, que tanto el Congreso como el Senado vuelvan a ser el centro de la política española y "no un teatrillo" al servicio de Sánchez o sujeto al "mando a distancia" del expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.



Ha calificado de "bochorno político" y humillación lo ocurrido esta semana en el Congreso, tras la abstención de Junts que permitió al Gobierno sacar adelante dos decretos a cambio, entre otras cesiones, de las competencias de inmigración a Cataluña.



Feijóo ha denunciado que esa cesión supone un "desguace" de la soberanía nacional que, según ha advertido, conduce a expulsar de Cataluña a la Policía Nacional, además de abrir la puerta a una "política migratoria xenófoba". "No tiene nada de progresista entregar la gestión de las fronteras a quien el señor Sánchez consideraba el Le Pen", en alusión a Junts, "de la política española", ha recriminado.



Tampoco tiene "nada de europeísta" fracturar la política migratoria en 17 partes si se cede a las comunidades autónomas que la reclamen porque es "política europea única" y "no tiene nada de constitucionalista subastar la igualdad y las competencias exclusivas del Estado", ha apostillado.



Unas cesiones, ha dicho, con las que Sánchez decide "abandonar a la mayoría social de los españoles" y aboca a España a situaciones "no vistas hasta ahora", dado que "vendrán más rendiciones" dentro de un proceso de "mercadeo" con lo que no es suyo, sino de todos.