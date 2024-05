Denuncian insultos y amenazas de muerte a sanitarios: "Te voy a sacar las tripas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 14 de mayo de 2024 , 20:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la agresión sufrida este domingo por el personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Villacañas (Toledo), que recibió insultos y amenazas de muerte por parte de una mujer.



Según explica el sindicato en nota de prensa, pasada la medianoche del sábado al domingo, sobre las 0.30 horas, la agresora acudió al centro de salud con su hija, menor de edad, solicitando atención médica para la pequeña por síntomas de alergia respiratoria mientras mantenía al mismo tiempo una videollamada.



Tras tomarle los datos y realizar el triaje, se le comunicó hasta en tres ocasiones que debía colgar el teléfono para acceder a la consulta, a lo que ella respondió con una actitud desafiante, comenzando entonces con faltas de respeto e insultos y pasando a continuación a proferir amenazas tales como 'te voy a matar' o 'te voy a sacar las tripas'.



El personal sanitario, "tremendamente asustado", pulsó el botón del pánico, pero este no funcionaba, teniendo que llamar a la Guardia Civil y refugiándose en el pasillo donde se encuentran las consultas, zona cuyo acceso está cerrado por una puerta de madera con cerrojo, pero la agresora logró abrirla con una fuerte patada, momento en el que las cuatro trabajadoras temieron no poder contenerla.



Sin embargo, la mujer salió del centro, y temiendo que fuera a buscar a alguien, como así sucedió poco después personándose un familiar de la agresora, procedieron a cerrar la puerta exterior hasta que se personó la Guardia Civil.



Para CSIF, "es especialmente grave no solo que no funcionase el botón del pánico, una herramienta fundamental para actuar con rapidez en este tipo de situaciones y que necesita de revisión periódica, sino que no se garantice la seguridad del personal sanitario, máxime cuando las propias trabajadoras relatan que las amenazas e insultos son habituales en este PAC".



"Es más, el cerrojo en la puerta de acceso a las consultas o una cámara de vigilancia dirigida al aparcamiento y que no funciona fueron implementadas tras una agresión a una médica del centro, medidas totalmente insuficientes", critican.



Igualmente, desde CSIF también se lamenta que el PAC carezca de personal de vigilancia, por lo que se exige su incorporación "de manera inmediata", así como la figura de un celador. El personal de vigilancia es una reivindicación del sindicato para todos los centros de salud del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y durante todo el horario de apertura del mismo.



El personal agredido interpuso una denuncia y ya ha pedido a la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Alcázar de San Juan, a la que pertenece el centro, una reunión para reclamar medidas.



CONDENA DEL SINDICATO UGT



Por su parte, desde UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, su responsable de sanidad, Fernando Peiró, ha lamentado profundamente esta nueva agresión que se une a muchas otras que tristemente cada vez son más habituales, y ha reclamado urgentemente al Sescam medidas de protección y vigilancia que garanticen la seguridad de estos profesionales.



"Los profesionales sanitarios se exponen diariamente a insultos y amenazas, y en el peor de los casos a agresiones físicas, y daños psicológicos por el mero hecho de desempeñar su trabajo. En este caso se da la circunstancia, además, de que una de las medidas de protección con las que cuentan, como es el botón del pánico, no funcionó. Con casos como este, que se repiten en distintos centros de la región, se pone de manifiesto que los profesionales sanitarios se encuentran desprotegidos, y que las medidas puestas en marcha para velar por su seguridad son insuficientes", ha apuntado.



El responsable de sanidad del sindicato en la región ha subrayado la necesidad de que todos los centros cuenten con la presencia de personal de vigilancia, cámaras de seguridad, y que se revisen todos los dispositivos (como el botón del pánico) para garantizar su buen funcionamiento.



CESM RECLAMA VIGILANCIA JURADA



De su lado, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, (CESM C-LM) también ha mostrado su más enérgica repulsa por la agresión en el Punto de Atención Continuada de Villacañas (Toledo).



Por ello, en nota de prensa, el CESM, además de reclamar medidas "efectivas" para evitar que se sigan produciendo estas agresiones, han demandado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) presencia de vigilancia jurada para dar una respuesta inmediata ante estas situaciones.



"Exigimos al Sescam que se persone como acusación particular ante agresiones en las que se ponga en riesgo la vida de sus trabajadores", han pedido también desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, que ha rechazado cualquier ambiente laboral en el que esté presente "el insulto, la descalificación, el intento de humillación o cualquier otro tipo de agresión física, verbal o psicológica".