López Pomeda: “La Navidad ha sido un éxito y la ruina es Alberto Rojo y el PSOE de Guadalajara”

martes 09 de enero de 2024 , 17:48h

“Los balances del PSOE son prólogos más que epílogos. Han dicho exactamente lo mismo que dijeron antes de celebrarse la Navidad, porque su discurso estaba servido de antemano, y en la amargura que viven son incapaces de reconocer la realidad: que la Navidad en Guadalajara ha sido un éxito”.



De este modo se ha pronunciado hoy el concejal de Festejos, Santiago López, quien asegura que “si hay una ruina en Guadalajara es el PSOE y el agujero municipal de 20 millones de euros que dejó Alberto Rojo con su irresponsable gestión”.



López ha señalado que la Navidad ha tenido un balance de participación altísimo de toda la ciudadanía en todos los actos programados y con cifras históricas en la participación de público en la Cabalgata de Reyes, con un recorrido más seguro que nunca, pero también en el videomaping o las precampanadas infantiles.



Sobre la supuesta ruina para los hosteleros de la ciudad, López Pomeda reta al PSOE a dar datos reales, más allá de la existencia de una pancarta. “Han sido más vermús navideños autorizados que nunca, 35 en Nochebuena y 36 en Nochevieja, que tuvieron una afluencia masiva, que llenaron las calles y plazas de Guadalajara, e incluso el Mercado de Abastos. Si hasta debajo de la citada pancarta estaba tan lleno de gente que no se podía ni terminar de leer”.



“Y además han sido unas celebraciones sin incidencias que reseñar”, ha remarcado el concejal.



“Pero donde el PSOE resbala de lleno es cuando pretenden criticar el gasto municipal para todo el programa de Navidad, con datos inventados y sin ofrecer las cifras de su etapa de gobierno, datos que, aunque no quieran aportar, se van a conocer”, ha advertido el concejal de Festejos.



“Desde el PP estamos muy satisfechos con el resultado del programa navideño, y la apuesta de la alcaldesa Ana Guarinos por una Navidad con todo su sentido, con la que ha disfrutado la ciudadanía y las familias de Guadalajara, se ha potenciado el comercio local y la hostelería y se ha mantenido la ilusión de los más pequeños. De eso se trataba y por ello nos felicitan”, ha concluido López, que ha pedido a Alberto Rojo en particular y al PSOE en general “que se dejen ya de amarguras, que al final se van a poner verdes, como el Grinch de la Navidad”.