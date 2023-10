El PP presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Page para el 2024 porque incrementan los impuestos y son “irreales” a la situación política, económica y social que vivimos

“Perdonar 72 mil millones de euros a los secesionistas, supondría regalar durante 25 años el IRPF a los castellanomanchegos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 30 de octubre de 2023 , 19:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha defendido que los presupuestos para el 2024 recogen unos supuestos ingresos que son irreales ya que no contemplan el problema económico, social y político actual en nuestro país y en nuestra región.



Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación en las Cortes regionales, donde Agudo ha señalado que ese contexto político-social tan importante por el que pasa España se ha hecho patente en el Comité Federal del PSOE celebrado el fin de semana. “Allí se han dado los primeros pasos hacia una amnistía y sus derivados”, como la condonación de la deuda catalana.



Agudo ha insistido que hoy el GPP presenta la enmienda a la totalidad a los presupuestos que el Gobierno ha presentado para el año 2024, ya que entienden que el Gobierno del PSOE-CLM ha presentado una previsión “irreal” en cuanto al crecimiento y en cuanto a los ingresos porque “no se tiene en cuenta el contexto sociopolítico negativo” que va a vivir Castilla-La Mancha si se lleva a cabo la investidura de Pedro Sánchez con sus socios. La portavoz ha sentenciado que esta investidura será muy cara para CLM y tendrá una repercusión económica muy negativa.



“Sánchez pretende perdonar 72 mil millones de euros a los secesionistas, que son 20 veces el presupuesto del SESCAM, son 30 veces el presupuesto de educación y cultura de nuestra tierra, son 78 veces el presupuesto de bienestar social de CLM o correspondería con 25 años de regalar el IRPF a los castellanomanchegos”, ha destacado.



“El Gobierno de C-LM ignora en estos presupuestos una investidura que conllevará una ley de amnistía y una financiación ideológica en la que habrá una negociación, Gobierno con solamente una comunidad, y donde hay exigencias muy fuertes de los socios independentistas de Sánchez, como la condonación de una deuda de 72 mil millones de euros del fondo de liquidez autonómica o la condonación de una deuda histórica como les están exigiendo los secesionistas catalanes a Sánchez de medio billón de euros”, ha manifestado.



En cuanto al contexto fiscal, Agudo ha señalado que estos presupuestos recogen una previsión irreal económica porque incrementan los impuestos en CLM y ese incremento desde luego “no es compartido por el Partido Popular”.



“Ni compartimos una subida de impuestos, ni tampoco sabemos de que forma van a incrementar esos impuestos que recoge el presupuesto que han presentado para el 2024. No sabemos si esa previsión viene de una subida de impuestos por parte del Gobierno o es que cree que va a seguir habiendo en esta región una mayor inflación”, ha añadido.



La mala gestión que realiza el Gobierno de CLM, según Carolina Agudo, es recogida en estos presupuestos, que muestran que CLM es la región donde mayor inflación hay acumulada, que somos la tercera región con mayor esfuerzo fiscal de todo el país, somos la región con los salarios por debajo de la media nacional, los castellanomanchegos que más tiempo dedicamos a trabajar para poder pagar los impuestos en esta tierra o que somos a los que se ha encarecido más que a ningún otro ciudadano en nuestro país el coste de la vida.



Asimismo, Agudo ha defendido que los presupuestos muestran una desconfianza profunda del sector privado. Y hay que tener en cuenta que, “son quienes crean empleo en nuestra tierra. Es el sector que hace que crezca la economía de CLM y en estos presupuestos se muestra una desconfianza absoluta hacia ellos”.



Esa desconfianza del sector privado viene de la mano, en palabras de la secretaria general, del aumento en la estructura del Gobierno de CLM. “Estos presupuestos recogen la manera con la que el Partido Socialista engorda cada año más la estructura del Gobierno.



Sumado a la mala gestión, tiene una grave consecuencia que será pagada en los servicios esenciales de los ciudadanos. “Más cargos, menos presupuesto para invertir en lo que realmente afecta a los ciudadanos”.



En ese sentido, Agudo ha sido contundente, “los presupuestos engordan su propio gobierno, pero no invierte más en la atención primaria, muy reivindicada por los castellanomanchegos”



“Los presupuestos recogen un silencio sobre la inversión en la atención primaria”, sobre cómo combatir las largas listas de espera que sufren los pacientes de la sanidad pública de CLM. Además, “dan una bofetada a los profesionales sanitarios en los que por octavo año se les ningunea no poniendo en marcha la carrera profesional sanitaria”.



“Inversiones cero”, ha asegurado Agudo, la mayoría de las inversiones que se recogen en el proyecto de los presupuestos son inversiones que no se han ejecutado en anteriores ejercicios y que vuelven a recoger en este para el año que viene. Las que recogen como nuevas, desde el PP han lamentado que temen “llevar la misma suerte”.



“Eso es un engaño, copia y pega de anteriores ejercicios que no han llevado a cabo y que un año más vuelven a recoger”, ha subrayado.



Por otro lado, la portavoz ha dicho que rechazan estos presupuestos y presentan la enmienda a la totalidad porque hay una falta de voluntad de negociación con el municipalismo y la sociedad civil de CLM. Todo lo contrario, a lo que defiende el PP-CLM que sigue en permanente contacto y les hace partícipes. “Deberían de haber nacido y haberse puesto al servicio de los colectivos de CLM y no lo hacen porque ignoran las reivindicaciones de la sociedad civil”.



Para finalizar, Agudo ha lamentado la opacidad y la falta de aprovechamiento de los fondos de recuperación y resiliencia. Unos mecanismos esenciales para la economía de la región ya que, de no aprovecharlos, “el presupuesto de CLM para el año 2024 sería un presupuesto de retroceso porque generan empleo, riqueza y economía. El PSOE-CLM nunca han querido reunirse con los grupos parlamentarios para ver que se están haciendo con esos fondos y buscar opiniones. Ese dinero no está llegando a las empresas de la región y están perdidos en un mar de gestión”. Esos fondos deberían estar sirviendo para aumentar el PIB de CLM o para modernizar y se están desperdiciando por el Gobierno de CLM. "Está llegando mucho dinero y no saben cómo utilizarlo".