La Princesa de Gales tiene cáncer, según ha anunciado en un emotivo vídeo

Kate Middleton dice que el "diagnóstico fue un gran shock, que recibe tratamiento de quimioterapia pero que ahora se está volviendo más fuerte"

viernes 22 de marzo de 2024 , 20:21h

La princesa de Gales, Kate Middleton, de 42 años y esposa del heredero a la Corona británica, Guillermo, ha anunciado en un vídeo que se le ha diagnosticado un cáncer y que ya ha comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva".



"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", ha dicho Kate Middleton.



Sentada en un banco en Windsor para grabar el vídeo, la princesa de Gales agradeció a su esposo, el príncipe Guillermo, por su apoyo tras un "diagnóstico fue un gran shock, pero estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día", y que recibe tratamiento de quimioterapia pero que ahora "se está volviendo más fuerte".



El anuncio, después de que en febrero el rey Carlos III, padre de su marido, revelase también que sufre un cáncer no especificado, llega tras dos meses de elucubraciones y rumores acerca del estado de salud de la princesa de Gales, de 42 años.



"Estoy bien y poniéndome más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mente, cuerpo y ánimo", dijo.



Catalina calificó los dos últimos meses, desde su operación el 16 de enero, de "increíblemente duros" y dijo que la noticia cayó como un "impacto enorme" sobre toda su familia.



"Me ha costado tiempo recuperarme de una cirugía seria para comenzar mi tratamiento. Pero, más importante, nos ha costado tiempo explicar todo a (sus hijos) Jorge, Carlota y Luis de una manera que sea apropiada para ellos y para tranquilizarles de que estaré bien", agregó.



Tras destacar la "gran fuente de confort y tranquilidad" que le supone tener al príncipe Guillermo a su lado, la princesa de Gales pidió "tiempo, espacio y privacidad" durante el tiempo que dure el tratamiento.



Vestida con un suéter de rayas, con el pelo suelto y sentada en un banco al aire libre, Catalina recordó en su mensaje a todos aquellos afectados por cáncer y les pidió que no pierdan la esperanza.



El Palacio de Kensington -residencia oficial de los príncipes de Gales- señaló que no van a revelar más detalles sobre la naturaleza de su cáncer ni sobre la duración del tratamiento y reivindicó el "derecho a la privacidad médica" de Kate Middleton.



Carlos III dice estar "orgulloso" por la valentía de Catalina tras diagnóstico de cáncer

El rey británico Carlos III dijo sentirse "muy orgulloso" de su nuera, la princesa de Gales, por "su valentía al hablar como lo hizo" sobre su diagnóstico de cáncer.



El monarca, que también padece un cáncer, permanece en estrecho contacto con su "querida nuera", señala un comunicado divulgado por el palacio de Buckingham, residencia de la familia real.



Sunak y otros políticos británicos dicen que Kate cuenta con el apoyo de todo el país

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y otros políticos del Reino Unido como el líder laborista, Keir Starmer, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, han dicho que la princesa de Gales cuenta con "el cariño y el apoyo de todo el país" después de haber anunciado que ha sido diagnosticada de cáncer.



El dirigente tory divulgó un comunicado en su cuenta de X nada más difundirse un vídeo de la esposa del heredero a la corona británica, el príncipe Guillermo, en el que ella revela que ha comenzado un tratamiento de "quimioterapia preventiva".



"Mis pensamientos están con la princesa de Gales, el príncipe de Gales y la familia real y, en particular, sus tres hijos en este difícil momento", apunta Sunak en su mensaje, en el que añade que Catalina "cuenta con el amor y el apoyo de todo el país mientras continúa su recuperación".



"Ha mostrado una tremenda valentía con su comunicado de hoy. En las últimas semanas, ha sido objetivo de un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertas secciones de los medios de todo el mundo y en las redes sociales", indica.



En la nota, el dirigente tory subraya además que "cuando se trata de asuntos de salud, como a todo el mundo, debe permitírsele la privacidad para centrarse en su tratamiento y para estar con su familia". "Sé que hablo por todo el país al desearle una recuperación total y rápida y tengo ganas de verla de vuelta en acción cuando esté preparada", agrega.