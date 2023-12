Víctimas de Eta llaman "cobardes y traidores" a Pedro Sánchez y Chivite por darle Pamplona a Bildu

viernes 15 de diciembre de 2023 , 20:27h

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de Eta (ANVITE) considera "indignante" el apoyo del PSN-PSOE a la moción de censura que dará la alcaldía de Pamplona a EH Bildu, lo que le lleva a sostener que Pedro Sánchez y María Chivite son "amorales y desleales" y han traicionado a las víctimas de Eta.

"El PSN y el PSOE no nos han sorprendido con esta nueva noticia, que, aunque esperada, no deja de ser nuevamente indignante", sostiene en un comunicado en el que acusa a Sánchez y Chivite de ser "unos mentirosos, unos traidores, indignos y cobardes, porque no reconocen la verdadera motivación de su política y pretenden engañarnos".



La asociación se muestra convencida de que han presentado ahora la moción porque en junio "sabían que les esperaban las elecciones generales y otorgar la alcaldía a Bildu les iba a costar votos" y lo justifican diciendo que "el ayuntamiento de Pamplona estaba paralizado desde hace cinco años, cosa que es totalmente incierta".



En su opinión, ese es el "argumento que les han proporcionado desde Madrid y que repiten como loros los ministros portavoces y hasta el presidente del gobierno". Las víctimas sostienen que "Bildu no ha cambiado, no tiene necesidad de hacerlo, no lo necesita".



"Sigue con su afán intacto de anexión de Navarra a su soñada Euskal Herria, siguen queriendo dinamitar la transición y acabar con la España constitucional, siguen llamando presos políticos a los asesinos que mataron a nuestros familiares, y quieren impunidad para ellos, siguen sin ser capaces de condenar los asesinatos ni tan siquiera de asumir en sede parlamentaria que 'matar estuvo mal'", remarcan.



Lamentan que, "a pesar de todo esto, para el PSOE los herederos de Eta ya han dado los pasos suficientes para considerarlos aptos y otorgarles poder institucional", y remarcan que lo que más les duele es que "PSOE y PSN blanqueen a Eta y sus herederos" y ahora, no solo eso, que se "blanquee el blanqueamiento que han llevado a cabo aquí en Navarra durante la última legislatura".



"Han traicionado de modo irreversible la memoria y el respeto a las víctimas de Eta, porque pudiendo elegir, han elegido a los verdugos como socios en vez de a las víctimas y a quienes las defienden", aseveran.