UPN abandona el pleno del Parlamento de Navarra y tacha al PSOE de "escoria"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 15 de diciembre de 2023 , 20:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El grupo parlamentario de UPN ha abandonado la sesión plenaria que se celebra este jueves en la Cámara navarra tras una dura intervención de su portavoz, Javier Esparza, contra el PSN por su apoyo a la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Pamplona.



El portavoz parlamentario de UPN ha tomado la palabra en la sesión de control al Gobierno para preguntar a la presidenta, María Chivite, por el traspaso de competencias pendientes.



Su discurso se ha convertido en un reproche por la decisión del PSN de apoyar la moción de censura de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona para retirarle el bastón de mando a Cristina Ibarrola, de UPN.



Esparza le ha espetado a Chivite que “es un problema para Navarra y la convivencia”, y le ha echado en cara ser “un títere al servicio de los intereses de Sánchez y Otegi”. “Está al servicio del PSOE y sus sillones, y por eso sigue a pies juntillas todas las órdenes que se le dan desde Madrid”, ha proseguido.



Esparza le ha reprochado a la presidenta haber “convertido el Régimen Foral en un bazar y el traspaso de competencias en un mercadeo en función de si se apoya la investidura en Madrid o no”.



Asimismo, ha asegurado que “hace falta tener poca vergüenza para mentir y negociar competencias con los terroristas de EH Bildu”. “Las transferencias le dan lo mismo”, le ha dicho a Chivite, y también “darle la alcaldía de Pamplona a los terroristas de EH Bildu”, lo que ha provocado la protesta de la portavoz abertzale, Laura Aznal.



“No sé cómo tiene estómago para vender su alma y sus principios, el Régimen Foral y Pamplona. No sé cómo no vomita cada noche”, le ha seguido espetando a la presidenta”, y ha añadido que “han roto la convivencia en Navarra y usted es la principal responsable”.



Esparza ha comentado que los miembros del PSOE “han demostrado que son escoria”, lo que le ha merecido la reprimenda del presidente del Parlamento, Unai Hualde, quien le ha llamado al orden por saltarse los límites del decoro. “Es evidente que Chivite y Sánchez son dañinos para Navarra”, ha finalizado Esparza.



Acto seguido, todo el grupo parlamentario de UPN ha abandonado el hemiciclo, lo que ha provocado la crítica del presidente de la Cámara: “Está visto el respeto que tienen ustedes al Parlamento de Navarra”.



“Hemos asistido a una intervención que no responde al respeto a las instituciones de Navarra”, ha dicho Hualde, tras lo que ha comunicado la retirada del orden del día todas las propuestas de la formación regionalista.



Chivite, a pesar del plantón de UPN, ha respondido que “el señor Esparza no sorprende a nadie” y ha calificado su intervención como una “tónica hiperbólica de estridencia, crispación e insultos”. “Poco respeto plantea por esta Cámara, ni él ni su grupo”, ha criticado, y ha reivindicado que “este Gobierno está comprometido por el despliegue de su autogobierno, con la Lorafna y su desarrollo”.